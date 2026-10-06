A Teatri di Vita, 13 ottobre, la grande danza internazionale a Bologna con Boris Charmatz

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Boris Charmatz, tra le figure più influenti della danza internazionale, presenta un assolo intimo e radicale che lavora sulla danza come atto essenziale, trasformando il silenzio e il non detto in gesto. Muette riduce al minimo ogni elemento scenico per lasciare emergere una coreografia minimalista che tuona nel silenzio. L’appuntamento è a Teatri di Vita (piazzetta Sergio Secci 1, ex via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it): martedì 13 ottobre alle ore 21. La rappresentazione contiene scene di nudo: sconsigliato ai minori di 16 anni.

Muette è presentato nell’ambito della stagione del Centro di Produzione Teatrale Teatri di Vita L’allegria, realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna | Settore Cultura e Creatività.

Boris Charmatz, tra le figure più influenti della danza internazionale, presenta un assolo intimo e radicale che lavora sulla danza come atto essenziale, trasformando il silenzio e il non detto in gesto. Muette riduce al minimo ogni elemento scenico per lasciare emergere una coreografia minimalista che tuona nel silenzio. Il movimento nasce dall’ascolto del corpo e delle sue vibrazioni più profonde e segrete. Un’immersione in una sorta di intimità, che si aggrappa alla pelle. Una creazione stupefacente, che svela un paesaggio interiore di presenze invisibili ma condivise. Una danza che arde silenziosamente.

Muto

Senza parole

Una danza di stupore, di emozioni represse

Silenzio radio

Ascolto

Un silenzio di morte

Ogni minuto di silenzio

Danzare furtivamente, senza emettere alcun suono

Uno spettacolo in una cristalleria

Apnea

Un dramma di silenzio

Incapace di reagire, impotente a parlare, testo cancellato

Danza viscerale, nudità vulnerabile, attesa insormontabile

Danza anecoica, amore duro, obliterazione, assenza di riflessione

Calma, calma, calma.

Boris Charmatz, danzatore, coreografo e ideatore di progetti sperimentali, si afferma nel 1993 come una figura di spicco della danza contemporanea francese con À bras-le-corps, un duetto creato insieme a Dimitri Chamblas. Le sue opere, tra cui Aatt enen tionon (1996), enfant (2011) e 10000 gestes (2017), sono state presentate in tutto il mondo. Al suo lavoro sono state dedicate retrospettive al Museum of Modern Art di New York, alla Tate Modern di Londra e al Festival d’Automne di Parigi. Dal 2019, con la compagnia Terrain, continua a interrogare e mettere in discussione i fondamenti della propria disciplina. Dal 2022 al 2025 è direttore del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Nel 2024 è stato “Artiste Complice” della 78ª edizione del Festival d’Avignon.

Muette

coreografia e interpretazione Boris Charmatz

assistente alla coreografia Magali Caillet Gajan

luci Yves Godin

direttore tecnico Fabrice Le Fur

tecnico delle luci Germain Fourvel

vicedirettrice di Terrain Hélène Joly

sviluppo e realizzazione dei progetti Lucas Chardon, Martina Hochmuth, Briac Geffrault, Lola Serre

produzione e distribuzione Terrain

con il sostegno di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels, Cango Centro produzione della danza Firenze, CND – Centre national de la danse, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Charleroi danse, Festival d’Avignon, ImPulsTanz Vienna International Dance Festival, Kunstenfestivaldesarts, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Le Phénix – Scène nationale de Valenciennes, Romaeuropa Festival, Sadler’s Wells, Tainan Arts Festival, Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

con il sostegno di La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon – Centre national des écritures du spectacle

con la collaborazione di La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, Centre Pompidou-Metz, Espace Pasolini – Valenciennes, le Gymnase CDCN – Roubaix Hauts-de-France

Terrain è sostenuto dal Ministère de la Culture – DRAC Hauts-de-France e dalla Région Hauts-de-France Boris Charmatz | Terrain è associato alla costellazione della Maison de la Culture d’Amiens e a Phénix Scène Nationale de Valenciennes

Teatri di Vita

Centro di Produzione Teatrale

piazzetta Sergio Secci 1 – 40132 Bologna – Italia

tel & fax (+39) 051 6199900

http://www.teatridivita.it

(6 ottobre 2026)

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