A Teatri di Vita, 13 ottobre, la grande danza internazionale a Bologna con Boris Charmatz

Boris Charmatz, tra le figure più influenti della danza internazionale, presenta un assolo intimo e radicale che lavora sulla danza come atto essenziale, trasformando il silenzio e il non detto in gesto. Muette riduce al minimo ogni elemento scenico per lasciare emergere una coreografia minimalista che tuona nel silenzio. L’appuntamento è a Teatri di Vita (piazzetta Sergio Secci 1, ex via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it): martedì 13 ottobre alle ore 21. La rappresentazione contiene scene di nudo: sconsigliato ai minori di 16 anni.
Muette è presentato nell’ambito della stagione del Centro di Produzione Teatrale Teatri di Vita L’allegria, realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna | Settore Cultura e Creatività.
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Boris Charmatz, tra le figure più influenti della danza internazionale, presenta un assolo intimo e radicale che lavora sulla danza come atto essenziale, trasformando il silenzio e il non detto in gesto. Muette riduce al minimo ogni elemento scenico per lasciare emergere una coreografia minimalista che tuona nel silenzio. Il movimento nasce dall’ascolto del corpo e delle sue vibrazioni più profonde e segrete. Un’immersione in una sorta di intimità, che si aggrappa alla pelle. Una creazione stupefacente, che svela un paesaggio interiore di presenze invisibili ma condivise. Una danza che arde silenziosamente.
Muto
Senza parole
Una danza di stupore, di emozioni represse
Silenzio radio
Ascolto
Un silenzio di morte
Ogni minuto di silenzio
Danzare furtivamente, senza emettere alcun suono
Uno spettacolo in una cristalleria
Apnea
Un dramma di silenzio
Incapace di reagire, impotente a parlare, testo cancellato
Danza viscerale, nudità vulnerabile, attesa insormontabile
Danza anecoica, amore duro, obliterazione, assenza di riflessione
Calma, calma, calma.
Boris Charmatz, danzatore, coreografo e ideatore di progetti sperimentali, si afferma nel 1993 come una figura di spicco della danza contemporanea francese con À bras-le-corps, un duetto creato insieme a Dimitri Chamblas. Le sue opere, tra cui Aatt enen tionon (1996), enfant (2011) e 10000 gestes (2017), sono state presentate in tutto il mondo. Al suo lavoro sono state dedicate retrospettive al Museum of Modern Art di New York, alla Tate Modern di Londra e al Festival d’Automne di Parigi. Dal 2019, con la compagnia Terrain, continua a interrogare e mettere in discussione i fondamenti della propria disciplina. Dal 2022 al 2025 è direttore del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Nel 2024 è stato “Artiste Complice” della 78ª edizione del Festival d’Avignon.
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Muette
coreografia e interpretazione Boris Charmatz
assistente alla coreografia Magali Caillet Gajan
luci Yves Godin
direttore tecnico Fabrice Le Fur
tecnico delle luci Germain Fourvel
vicedirettrice di Terrain Hélène Joly
sviluppo e realizzazione dei progetti Lucas Chardon, Martina Hochmuth, Briac Geffrault, Lola Serre
produzione e distribuzione Terrain
con il sostegno di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels, Cango Centro produzione della danza Firenze, CND – Centre national de la danse, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Charleroi danse, Festival d’Avignon, ImPulsTanz Vienna International Dance Festival, Kunstenfestivaldesarts, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Le Phénix – Scène nationale de Valenciennes, Romaeuropa Festival, Sadler’s Wells, Tainan Arts Festival, Tanztheater Wuppertal Pina Bausch
con il sostegno di La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon – Centre national des écritures du spectacle
con la collaborazione di La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, Centre Pompidou-Metz, Espace Pasolini – Valenciennes, le Gymnase CDCN – Roubaix Hauts-de-France
Terrain è sostenuto dal Ministère de la Culture – DRAC Hauts-de-France e dalla Région Hauts-de-France
Boris Charmatz | Terrain è associato alla costellazione della Maison de la Culture d’Amiens e a Phénix Scène Nationale de Valenciennes
Teatri di Vita
Centro di Produzione Teatrale
piazzetta Sergio Secci 1 – 40132 Bologna – Italia
tel & fax (+39) 051 6199900
http://www.teatridivita.it
(6 ottobre 2026)
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