A Cento il libro di Maurizio Garuti, “Il caso Alinovi. Quando il cielo precipitò sopra Bologna. Il romanzo di una storia vera”

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Prosegue a Cento la rassegna “Oltre la copertina. Dove ogni libro racconta molto più di una storia”, il ciclo di incontri dedicato ai libri come occasione per esplorare vicende, personaggi e temi capaci di interrogare il nostro presente. Il prossimo incontro è fissato, un incontro tra letteratura, memoria e cronaca per rileggere una vicenda che ha segnato Bologna e che sarà dedicato alla presentazione del romanzo di Maurizio Garuti, “Il caso Alinovi. Quando il cielo precipitò sopra Bologna. Il romanzo di una storia vera”, pubblicato da Minerva Edizioni nel 2026.

L’autore dialogherà con l’artista visivo Marco Pellizzola e l’attore Saverio Mazzoni leggerà alcuni brani particolarmente significativi tratti dal romanzo.

Al centro dell’incontro, una vicenda drammatica che ha profondamente segnato la città di Bologna: l’omicidio, nel 1983, di una giovane e brillante docente universitaria, critica d’arte d’avanguardia, uccisa a coltellate. Un caso che suscitò grande attenzione nell’opinione pubblica italiana e che, ancora oggi, solleva interrogativi sulla violenza contro le donne, sulla ricerca della verità e sul rapporto tra cronaca, giustizia e memoria collettiva. Nel suo romanzo, Garuti ricostruisce la storia nel rispetto dello svolgimento dei fatti, trasformandola in una narrazione avvincente che segue le indagini di un commissario di polizia, chiamato a confrontarsi non soltanto con gli sviluppi del caso, ma anche con inattesi rimandi alla propria esperienza personale.

Sullo sfondo si muove una Bologna attraversata da inquietudini e cambiamenti, sospesa tra un passato che lascia ferite profonde e un futuro ancora difficile da decifrare. È proprio in questa dimensione che la vicenda del 1983 supera i confini della ricostruzione storica per tornare a parlare al presente, invitando il lettore a riflettere sulle trasformazioni della società e sulla persistenza di domande che il tempo non ha cancellato.

L’incontro offrirà l’occasione per approfondire il lavoro narrativo dell’autore e il modo in cui la letteratura può confrontarsi con fatti realmente accaduti, restituendo complessità alle storie e alle persone che ne sono protagoniste, senza rinunciare alla tensione del racconto.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Cento – Assessorato alla Cultura – Biblioteca Civica Patrimonio Studi, nell’ambito del Patto per la Lettura del Comune di Cento, in collaborazione con l’Associazione culturale Artecento, la Sala da tè solidale “Da Tè” e il Piccolo Teatro Borselli.

L’ingresso è libero.

Informazioni: prestitobiblio@comune.cento.fe.it

Narratore e autore teatrale. Nato il 19 gennaio 1948 presso Gherghenzano, frazione di San Giorgio di Piano (Bologna), da una famiglia di mezzadri. Liceo classico Marco Minghetti, laurea in lettere all’Università di Bologna. Ha lavorato come dipendente pubblico nella rete bibliotecaria della provincia di Bologna. La sua attività di scrittore spazia dalla narrativa al teatro, dalla satira del linguaggio quotidiano alla memoria orale. Frequenta il genere comico, quello drammatico, il thriller. Le sue storie a volte le inventa, altre volte le cerca nella vita reale. È convinto che ogni persona racchiuda un romanzo potenziale: basta ascoltarla per trovare materia per una nuova narrazione. Alcuni suoi lavori raccontano il paesaggio emiliano, intrecciando storia, geografia e antropologia. Vive a San Giovanni in Persiceto (Bo).

(13 ottobre 2026)

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