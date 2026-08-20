Bologna. Lite tra stranieri in Piazza Verdi: la Polizia di Stato individua e denuncia uno degli aggressori

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Nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto, intorno alle 18:50, gli Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in Piazza Verdi a seguito di una segnalazione giunta al 112 riguardante un’aggressione in atto. Nello specifico gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, giunti sul posto, hanno soccorso un cittadino somalo di 23 anni, il quale presentava ferite al volto, riferendo di essere stato aggredito da un gruppo di quattro persone. Secondo quanto dichiarato dalla vittima, il gruppo avrebbe richiesto denaro senza alcun apparente motivo e, al suo diniego, lo avrebbe minacciato e colpito con oggetti contundenti. La vittima è stata trasportata presso l’ospedale Sant’Orsola per le cure necessarie, con una prognosi iniziale di circa 12 giorni.

Grazie alle indicazioni fornite dalla stessa vittima, che ha riconosciuto uno degli aggressori ancora presente sul luogo, gli Operatori hanno proceduto a controllare l’aggressore, un uomo di 23 anni. Al momento del controllo, l’uomo è stato trovato sprovvisto di documenti ed è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito ed è quindi stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate in concorso con altre persone, al momento rimaste ignote e sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dalla Divisione Anticrimine.

Le indagini proseguono per individuare gli altri componenti del gruppo e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Inoltre va sottolineato che si tratta di contrasti sorti per futili motivi tra soggetti che vivono in condizioni di marginalità e nei cui confronti occorrerebbero processi di integrazione e recupero sociale.

(20 agosto 2026)

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