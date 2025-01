Il social Bluesky sfonda il tetto dei 30 milioni di utenti

Oltre trenta milioni di utenti per il social BlueSky il social che sembra Twitter, ma è meglio del vecchio Twitter e non ha paragoni con il nuovo X voluto dall’uomo che disprezza la Terra perché vuole Marte: attorno alle 18.30 il social registrava un incremento di 1.53 utenti al secondo, e non c’è male.

Scriviamo alle 20.51 i gli utenti sono 30milioni e 90mila circa. Con crescita costante. Dunque non è vero che i social crescono col cattivismo e che è il cattivismo a tenerli in piedi. Quando abbiamo deciso di lasciare X, lo scorso 14 novembre 2024 cancellando tutti i nostri account per trasferirci qui, BlueSky contava poco più di 16milioni di utenti.

(29 gennaio 2025)

