Il 13 dicembre la cena “Un regalo sospeso”: un’occasione di festa, incontro e solidarietà

Nel mese di dicembre, con l’avvicinarsi delle feste, non può mancare una cena in compagnia: quale migliore occasione quindi per partecipare ad una cena di solidarietà, il 13 dicembre, presso le Cucine Popolari di via del Battiferro 2, a Bologna?

Dalle ore 19.30, Cucine Popolari, assieme all’associazione Gli incontri di Sant’Antonino, promotrice del progetto di volontariato “Cura delle relazioni per la prevenzione del disagio”, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0, vi invita ad una festosa cena autunnale promossa dai Servizi Sociali del quartiere Navile.

Il ricavato sarà devoluto sotto forma di buoni spesa alle famiglie in situazioni di disagio economico del quartiere stesso. Chi parteciperà, porti con sé anche un regalo: verrà donato ai bambini.

Il menu prevede, ad un costo di 25 euro a persona:

antipasto: bruschette con pomodoro, polpettine di melanzane, salumi vari;

primo piatto: vellutata di zucca con crostini;

secondo piatto: spezzatino di cinghiale con polenta, oppure torta salata di verdure;

dolce: strudel.



Il contesto

La sede di via del Battiferro 2 ospita la prima e la più grande tra le Cucine popolari. In città ce ne sono altre tre: una in quartiere San Donato-San Vitale (in via del Lavoro 13), una in quartiere Porto-Saragozza (in via Berti 2/8) ed infine una in quartiere Savena (in via Emilia Levante 138). Le Cucine sono aperte a pranzo, per offrire un pasto caldo e un’occasione di socialità per coloro che ne avessero bisogno.

Qui il loro sito web: https://www.cucinepopolari.org/.

Via del Battiferro si trova nel quartiere Navile di Bologna, il cui nome deriva dall’omonimo canale; il Battiferro è l’edificio che sorge proprio lungo il canale. Nelle sue vicinanze, vi sono luoghi importanti del territorio urbano, come ad esempio il Museo del Patrimonio Industriale e il Museo per la Memoria di Ustica.

Il progetto “Cura delle relazioni per la prevenzione del disagio” conta, nel quartiere Navile, di due punti di ascolto e supporto, presso gli sportelli di:

via Marco Polo 53;

via di Saliceto 5.

Per prenotazioni e informazioni +39 349 5013789 (Whatsapp, dalle 9.30 alle 19).

Per chi volesse fare una donazione,

Associazione “Gli incontri di S. Antonino”, IBAN: IT50N0327302400000600103251

Causale: Un regalo sospeso.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni https://curadellerelazioni.org/.

(7 dicembre 2024)

