Sport Valley. Coppa Davis a Bologna verso il tutto esaurito

Tutti pazzi per la racchetta: complici gli straordinari successi internazionali di Jannik Sinner, l’Italia del tennis ha stregato l’Emilia-Romagna. Sono andati a ruba i biglietti per gli incontri che vedranno impegnati gli Azzurri per la fase a gironi della Coppa Davis contro Brasile, Belgio e Olanda previsti rispettivamente mercoledì 11, venerdì 13 e domenica 15 settembre alle ore 15.

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha comunicato che i biglietti venduti sino a domenica per i 6 giorni di gioco sono oltre 13 mila, in crescita del 5% rispetto ai già ottimi risultati del 2023.

In particolare, le partite che coinvolgeranno i detentori del titolo alla ‘Unipol Arena’ di Casalecchio di Reno vanno rapidamente verso il sold out, mentre c’è ancora disponibilità per gli altri incontri. Ogni match prevede la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre.

L’appuntamento è frutto della collaborazione tra Federazione Italiana Tennis e Padel, International Tennis Federation, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna. Un accordo firmato nel 2022 porterà la Coppa Davis a Bologna fino al 2026, confermandola come uno degli appuntamenti più prestigiosi della Sport Valley emiliano-romagnola.

A rappresentare il tifo caloroso dell’Emilia-Romagna sugli spalti del Palazzetto dello sport, mercoledì pomeriggio, ci sarà la presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo, con Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza e coordinatore del calendario sportivo della Regione.

“Il movimento tennistico azzurro sta vivendo un momento d’oro, il migliore di sempre- commenta Priolo-. Siamo i campioni in carica nella Coppa Davis e oggi il giocatore più forte al mondo è un italiano. Non avevo dubbi che la risposta di Bologna e dell’Emilia-Romagna sarebbe stata numerosa e calorosa. Come sempre, faremo il tifo per i colori azzurri e accoglieremo con il cuore tutti i protagonisti di questa prestigiosa competizione, consapevoli di come lo sport possa essere occasione di incontro e condivisione, valori che fanno parte del Dna di questa regione. E speriamo che tra i bambini che applaudiranno i nostri campioni ci sia un altro futuro numero uno”.

Inserita nel Gruppo A con Olanda, Belgio e Brasile, l’Italia di capitan Volandri giocherà per qualificarsi per le Davis Cup Finals che si terranno a Malaga. Sono stati convocati Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Il programma di gioco

L’Italia esordirà alla ‘Unipol Arena’ mercoledì 11 settembre, alle ore 15, contro il Brasile. Tornerà quindi in campo allo stesso orario di venerdì 13 per affrontare il Belgio. Infine, domenica 15 settembre, sempre alle 15, sfiderà l’Olanda.

Questo il programma dettagliato delle sfide del Gruppo A (Bologna):

Martedì 10 settembre, ore 15: Olanda vs Belgio

Mercoledì 11 settembre, ore 15: Italia vs Brasile

Giovedì 12 settembre, ore 15: Olanda vs Brasile

Venerdì 13 settembre, ore 15: Italia vs Belgio

Sabato 14 settembre, ore 15: Belgio vs Brasile

Domenica 15 settembre, ore 15: Italia vs Olanda

(10 settembre 2024)

