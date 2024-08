Garisenda, la dichiarazione dell’assessore ai lavori pubblici Simone Borsari

di Redazione Bologna

“Mi pare ci sia parecchia confusione della destra sui cantieri, non solo del tram ma anche sulla Garisenda. Mi chiedo da dove traggano il termine dei 10 anni per completare i lavori della Garisenda se è praticamente un anno che abbiamo definito e comunicato tempi molto, ma molto inferiori, come ribadito per altro nelle diverse conferenze stampa e in Consiglio comunale, dove mi pare siano poco attenti a questo punto. Pur di sollevare polemiche strumentali, la destra bolognese diffonde notizie false. Una bugia tanto più inaccettabile perché arriva da partiti che sono al governo e dovrebbero avere un quadro più o meno chiaro delle cose, visto che una parte dei lavori sarà finanziata da Fondi Pnrr. Non capiamo quindi se sia semplice superficialità o malafede. Ad ogni modo, giacché tirano in ballo la Garisenda, mi preme ribadire che i lavori vanno avanti per rendere possibile già nei prossimi mesi la posa dei tralicci, altro che dieci anni.“

Così la nota stampa dell’assessore Simone Borsari.

(29 agosto 2024)

