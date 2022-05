La Polizia di Stato di Bologna, sin dalle prime ore della mattina, nell’ambito di un’attività coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo numerose misure restrittive a carico di soggetti dimoranti prevalentemente presso il quartiere Pilastro di Bologna. L’indagine, sviluppata a seguito di un omicidio verificatosi nell’agosto 2019 presso il medesimo quartiere, ha consentito di acclarare l’esistenza di un nucleo familiare avente un ruolo prioritario ed esclusivo nel traffico di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina e hashish, che disponeva di numerosi ragazzi, alcuni dei quali minorenni, dediti allo spaccio in strada. Numerose le cessioni documentate dagli Agenti della Polizia di Stato nel corso delle indagini. Oltre un centinaio gli operatori della Polizia di Stato impiegati fra personale della Squadra Mobile, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, Polizia Scientifica, unità cinofile, Reparto Volo e Reparto Mobile.

