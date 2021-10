di Redazione, #Spettacoli

Grande attesa a Bologna per Carmen Consoli che, il 24 novembre 2021 alle ore 21, sarà in concerto sul palco del Teatro Duse. Le prevendite per il live sono aperte – info: www.teatroduse.it.

La data al Duse è l’unica tappa in città del nuovo tour ‘Volevo fare la rockstar’, che prenderà il via il prossimo 4 novembre dal Teatro Regio di Parma, dopo la data zero ad Assisi il 29 ottobre, per poi proseguire sui palcoscenici dei più importanti teatri d’Italia. Si riparte, dunque, e Carmen Consoli ci crede. Non a caso, la tenacia è una delle caratteristiche fondamentali dell’artista che presenterà in concerto l’ultimo album, ‘Volevo fare la rockstar’, uscito il 24 settembre per la Narciso/Polydor.

Nel rispetto delle regole, in sicurezza ma con “impegno e coerenza”, Carmen Consoli torna a suonare live per riprendere lo scambio con il pubblico lasciato in sospeso due anni fa.

