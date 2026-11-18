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La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato un cittadino straniero di 21 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 11 novembre, nell’ambito dei quotidiani servizi di vigilanza e controllo della viabilità svolti dalla Polizia di Stato di Bologna lungo le autostrade A1 e A14 e sulle tangenziali, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida, contrastare gli illeciti stradali e individuare eventuali soggetti coinvolti in attività criminose.

In particolare, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale Bologna Sud, durante un servizio di pattugliamento, hanno sottoposto a controllo un’autovettura in ingresso al casello di Castel San Pietro Terme (BO), lungo l’autostrada A14. Il veicolo era stato precedentemente segnalato dal Centro Operativo di Bologna in quanto nella disponibilità di soggetti sospettati di essere coinvolti in truffe ai danni di persone anziane, commesse in zone limitrofe. A bordo dell’auto viaggiavano due persone. Gli accertamenti documentali e le verifiche effettuate attraverso le banche dati in uso alle Forze di Polizia hanno consentito di accertare che, a carico del passeggero 21enne, risultava pendente un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cassino.

Il provvedimento era stato disposto in relazione a una rapina, nel corso della quale sarebbero stati commessi anche i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ai danni della vittima, fatti risalenti a meno di un mese prima. Il giovane, domiciliato in provincia di Napoli, è stato pertanto arrestato e, dopo la notifica del provvedimento, accompagnato presso la Casa circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

(18 novembre 2026)

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