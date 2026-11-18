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Prosegue l’attività della Polizia di Stato di Bologna volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nell’ambito di due distinte operazioni condotte dalla Squadra Mobile, sono state arrestate tre persone: un cittadino albanese di 23 anni e due cittadini marocchini, un uomo di 37 anni e una donna di 39 anni, gravemente indiziati, in distinti episodi, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il bilancio complessivo delle due attività è di oltre 235 grammi di cocaina sequestrati, tra dosi già confezionate e sostanza ancora da lavorare, e 2.330 euro in contanti.

La prima operazione ha portato all’arresto di un cittadino albanese di 23 anni e al sequestro di oltre 212 grammi di cocaina, oltre a 1.900 euro in contanti. L’attività investigativa ha preso avvio da alcuni servizi di osservazione, nel corso dei quali gli agenti avevano notato il giovane mentre, a bordo di una Fiat Panda, effettuava una cessione di sostanza stupefacente in via di Corticella. Nella mattinata del 2 novembre, gli operatori hanno nuovamente individuato la stessa autovettura in via Emilia Ponente, avviando un servizio di pedinamento. Durante gli spostamenti, il conducente è stato osservato mentre incontrava diversi soggetti ai quali, dopo aver ricevuto denaro contante, consegnava involucri contenenti cocaina. Raccolti ulteriori elementi, gli operatori della Squadra Mobile sono intervenuti, bloccando il giovane e sottoponendolo a perquisizione personale. Nella sua disponibilità sono stati trovati 260 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, e due telefoni cellulari. I controlli sono stati quindi estesi all’autovettura, utilizzata per l’attività di spaccio, dove, occultato sotto la leva del cambio, è stato rinvenuto un involucro contenente 12 dosi di cocaina già confezionate. Le verifiche sono proseguite presso l’abitazione nella disponibilità del 23enne, a Castel Maggiore dove sono stati rinvenuti ulteriori 1.610 euro in contanti e due involucri contenenti complessivamente oltre 201 grammi di cocaina ancora allo stato solido, destinata alle successive operazioni di lavorazione e confezionamento. Sul posto è stato inoltre recuperato materiale utilizzato per preparare le dosi, tra cui ritagli di cellophane, accendini e forbici.

Il giovane, già gravato da precedenti per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con contestazione dell’aggravante dell’ingente quantitativo. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Bologna, in attesa dell’udienza di convalida.

La seconda operazione, effettuata nel pomeriggio del 17 novembre, ha invece portato all’arresto di due cittadini marocchini, un uomo di 37 anni e una donna di 39 anni, e al sequestro di circa 23 grammi di cocaina, tra dosi già confezionate e sostanza ancora allo stato solido, nonché 430 euro in contanti. L’intervento è scaturito da alcune segnalazioni relative a una presunta attività di spaccio all’interno di un’abitazione. Sulla base degli elementi raccolti, gli operatori hanno predisposto un mirato servizio di osservazione, durante il quale hanno individuato un uomo intento a effettuare diverse cessioni di sostanza stupefacente in cambio di denaro contante. In un secondo momento, l’uomo è stato raggiunto da una donna di nazionalità marocchina. I due si sono quindi diretti verso il parcheggio di un supermercato in via di Corticella, dove hanno incontrato altri due uomini. È stato a quel punto che gli operatori sono intervenuti, procedendo al controllo dei presenti. La perquisizione personale del 37enne ha consentito di rinvenire 10 involucri contenenti cocaina, già confezionati e pronti per la vendita, 430 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, e un telefono cellulare utilizzato per i contatti con gli acquirenti. Anche la donna è stata sottoposta a perquisizione e trovata in possesso di un ulteriore involucro contenente cocaina, confezionato con le stesse modalità delle dosi rinvenute nella disponibilità dell’uomo.

Gli accertamenti sono stati successivamente estesi alla loro abitazione, dove gli agenti hanno rinvenuto un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Nel corso della perquisizione della camera da letto sono stati inoltre scoperti altri due involucri contenenti cocaina, nascosti rispettivamente all’interno di un armadio e di un comodino.

Dalle verifiche effettuate è emerso che il 37enne era gravato da precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e da precedenti di polizia per false attestazioni, oltre a risultare irregolare sul territorio nazionale. La 39enne, invece, risultava gravata da precedenti penali per estorsione e furto aggravato, nonché da precedenti di polizia per circonvenzione di incapace, atti persecutori e minaccia.

Al termine delle attività, entrambi sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso tra loro. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati accompagnati presso la Casa circondariale di Bologna, in attesa dell’udienza di convalida.

Si procede in fase di indagine con presunzione di innocenza per gli indagati.

(18 novembre 2026)

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