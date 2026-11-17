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Sarà Amanda Sandrelli nel ruolo de ‘La bisbetica domata’ ad aprire, lunedì 23 novembre (ore 21), al Teatro Duse di Bologna il ciclo DUSEracconti – Storie di donne, rassegna dedicata ai grandi talenti femminili della scena e della drammaturgia.

Diretto da Roberto Aldorasi e prodotto da La Contrada Teatro stabile di Trieste, la celebre commedia di Shakespeare ruota attorno all’intrattabile personaggio di Caterina, che incarna un’ambiguità affascinante. La sua figura si presenta, infatti, come un groviglio di contraddizioni: antipatica e intransigente, a tratti sboccata e con posizioni integraliste, qualcuno la definirebbe persino pazza. Eppure, sotto questa corazza, si cela una profonda libertà, un’adolescenziale e romantica aspirazione a un mondo in cui il matrimonio sia un atto d’amore, non una transazione sociale. Ma nella Padova shakespeariana de La bisbetica domata, l’ambiguità non è prerogativa esclusiva di Caterina. Tutti i protagonisti sono segnati da colpe, intrappolati in una rete di ipocrisie e convenzioni sociali.

In una società profondamente maschilista, come quella inglese di fine Cinquecento, l’immagine di una Caterina domata appariva comica. Oggi la prospettiva è radicalmente mutata. Oggi, la rappresentazione di questo testo non sfocia più in un edificante lieto fine legato all’obbedienza. I riflettori sono puntati, semmai, sulla donna che si scontra con una realtà fatta di umiliazioni e violenza. In questo allestimento, infatti, la sofferenza della protagonista non è più fonte di riso, ma un’esperienza dolorosa e angosciante e Petruccio non è più un uomo che cerca di conquistare una donna, ma un dominatore che mira a piegare una ricca e desiderabile preda, con la forza o con l’inganno.

Pur tra risate, travestimenti e dichiarazioni d’amore, nella storia si cela, dunque, una violenza che diventa incubo e che spinge il pensiero degli spettatori ad un problema reale e disturbante, quanto mai attuale, come quello della violenza sulle donne in tutte le sue forme. Ecco che, con lo sguardo di Aldorasi, l’obbedienza a cui Caterina si arrende non è una vittoria, ma una sconfitta, una perdita irreparabile di sé e la risata suona come un’amara beffa.

Il ciclo DUSEracconti – Storie di donne proseguirà con Veronica Pivetti, Manuela Mandracchia, Lucia Vasini in Breaking Brecht (17 dicembre), Iaia Forte in Il viale del tramonto (12 gennaio), Arianna Porcelli Safonov nel suo Picchiamoci (3 febbraio) e Maria Pia Timo in Che sventola! (8 marzo).

La Contrada Teatro stabile di Trieste

Amanda Sandrelli

LA BISBETICA DOMATA

di William Shakespeare

traduzione e adattamento Francesco Niccolini

con Maurizio Zacchigna Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Adriano Giraldi, Riccardo Naldini Marzia Postogna

regia Roberto Aldorasi

scene Francesco Esposito

musiche a cura di Elena Nico

costumi Giuliana Colzi

(17 novembre 2026)

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