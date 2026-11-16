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La sera di lunedì 9 novembre la centrale operativa della Polizia Locale ha ricevuto una chiamata da parte dei dipendenti di un supermercato del centro, in zona via Irnerio, che affermava che all’interno del negozio vi era un cane legato da alcune ore. Giunta sul posto, la pattuglia ha verificato l’effettiva presenza dell’animale, in buone condizioni. Il cane è stato recuperato con l’attivazione del canile, ed il giorno successivo la Polizia Locale è risalita al proprietario, che stava effettivamente ricercando l’animale.

Quando si è presentato al canile il proprietario ha affermato che il giorno prima, dopo aver fatto la spesa, aveva dimenticato il cane legato all’interno del negozio per poi fare rientro a casa e addormentarsi a causa di uno stato di malessere, dimenticandosi dell’animale. Dopo la riconsegna del cane, previa verifica del suo benessere, il proprietario è stato sanzionato per la mancata custodia dell’animale e per la successiva dimenticanza, con un verbale amministrativo da 150 euro.

(16 novembre 2026)

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