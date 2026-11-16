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L’Associazione Bologna per le Arti presenta a Palazzo d’Accursio, dal 5 dicembre al 12 febbraio, Cleto Capri (1873-1965). Dal segno alla vibrazione della luce, la prima mostra antologica dedicata al pittore e decoratore, protagonista della scena artistica bolognese tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Il percorso espositivo restituisce un articolato lavoro di ricerca condotto presso l’archivio della famiglia dell’artista e le collezioni private, attraverso una selezione di circa 90 opere, realizzate principalmente a olio. I dipinti provengono prevalentemente dalla collezione degli eredi di Capri, oltre che da importanti istituzioni bolognesi, tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, il Collegio Artistico Venturoli e il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna.

Nato a Bologna nel 1873, Cleto Capri si forma giovanissimo al Collegio Artistico Venturoli, che frequenta dal 1885 al 1893 sotto la guida di tre maestri del calibro di Luigi Serra, Enrico Barberi e Alfredo Tartarini. Durante questi anni riceve una ferrea formazione nell’arte del disegno, punto di partenza imprescindibile per la comprensione della sua poetica. Grazie al Premio Angiolini prosegue gli studi tra Roma e Venezia, distinguendosi presto per le sue capacità pittoriche. A partire dall’ultimo decennio dell’Ottocento partecipa molte volte al Concorso Baruzzi e ai concorsi della Francesco Francia, ricevendo riconoscimenti e apprezzamenti. Nel 1898 prende parte all’Esposizione Generale Italiana di Torino, mentre nel 1905 espone alla Mostra degli Amatori e Cultori di Belle Arti di Roma e nel 1906 all’Esposizione Internazionale di Milano per il Sempione. È poi ricordato per aver disegnato il prospetto del Padiglione Emiliano-Romagnolo per l’Esposizione Regionale ed Etnografica di Roma nel 1911. Nel 1930 gli viene affidata la decorazione per la nuova Tesoreria per la sede della Banca d’Italia a Bologna. Nel 1940 espone alla Biennale di Venezia. Accanto alla pittura, svolge un’intensa attività nell’ambito delle arti decorative e dell’architettura, prende parte al progetto di Æmilia Ars e realizza progetti di decorazione murale per alcune palazzine Liberty bolognesi.

La sua produzione pittorica, inizialmente legata a tematiche di natura sociale, si orienta progressivamente verso il paesaggio, naturale e urbanizzato, senza mai abbandonare una particolare sensibilità per la resa della luce, delle variazioni atmosferiche e del colore. La mostra approfondisce la ricchezza e la varietà della sua ricerca pittorica, che nasce da una pittura di solida impostazione disegnativa e di impronta realista, avviata da Luigi Bertelli e sviluppata da numerosi artisti del territorio.

Nel corso degli anni, il rapporto tra disegno e colore si trasforma progressivamente: la linea si fa meno vincolante, mentre la materia pittorica acquista consistenza e autonomia espressiva. Nelle vedute di porti e marine degli anni Venti, la pennellata diventa più libera, rapida e pastosa; il colore, attraverso accostamenti intensi e contrasti tra tonalità complementari, arriva talvolta a prevalere sulla definizione delle forme. L’acqua, il mare e la vegetazione diventano così occasioni per confrontarsi con la forza degli elementi naturali e tradurne sulla tela il movimento e l’energia.

Accanto alle vedute di Bologna, dell’Appennino e di Venezia, Capri indaga scorci urbani e campestri, scene domestiche e momenti della vita nei campi. Le sue composizioni mature si distinguono spesso per inquadrature ravvicinate e soluzioni spaziali originali, che riducono la profondità dell’orizzonte e concentrano lo sguardo sui primi piani. Una ricerca che, anche nelle opere degli ultimi anni, torna a confrontarsi con i luoghi e i paesaggi della città in cui si era formato.

L’esposizione sarà accompagnata da un catalogo di circa 200 pagine, ricco di immagini e contributi critici, e da un programma di approfondimento culturale. Il 14, 21 e 28 gennaio 2027 alle ore 17 torneranno i Dialoghi Culturali a Palazzo d’Accursio, il ciclo di conferenze a ingresso gratuito, condotte da studiosi, in programma presso la Sala degli Anziani. L’Associazione Bologna per le Arti organizza anche una serie di visite guidate (per informazioni: info@bolognaperlearti.it) e, quotidianamente, i tirocinanti dell’Università di Bologna e dell’Accademia di Belle Arti saranno disponibili in mostra per accompagnare i visitatori in visite guidate specializzate, anch’esse gratuite.

Con questa nuova iniziativa, l’ Associazione Bologna per le Arti prosegue il proprio impegno nella conoscenza e nella divulgazione delle arti figurative tra Ottocento e Novecento. La mostra dedicata a Cleto Capri rappresenta la ventiduesima antologica promossa dall’Associazione, che dal 1999 ha organizzato esposizioni dedicate a importanti protagonisti dell’arte cittadina, raggiungendo complessivamente 520.000 visitatori. Un’attività che ha registrato anche nell’ultima stagione un significativo riscontro di pubblico, con 19.500 presenze nel 2025/2026.

Il progetto è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Bologna, dall’Università di Bologna, dall’Accademia di Belle Arti di Bologna e dalla Fondazione Collegio Artistico Venturoli.

Cleto Capri (1873-1965)

Dal segno alla vibrazione della luce

A cura di Daria Ortolani e Alessandra Sandrolini

Sala d’Ercole di Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore 6, Bologna

5 dicembre 2026 – 12 febbraio 2027

(16 novembre 2026)

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