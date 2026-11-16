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Incontri d’autunno al Teatro delle Ariette: domenica 22 novembre alle ore 16 si svolgerà lo spettacolo “Zerogrammi 2026” della compagnia Zerogrammi, di Stefano Mazzotta anche in scena insieme a Chiara Guglielmi. Uno spettacolo di teatro danza per tutti, famiglie, bambini e adulti, per un pomeriggio poetico e una merenda insieme, realizzato con il patrocinio del Comune di Valsamoggia.

Nel 2026 la compagnia Zerogrammi compie 25 anni. Un quarto di secolo di creazioni, di corpi che attraversano la scena in cerca di leggerezza, di storie che tengono insieme ironia e fragilità, disciplina e stupore. Per celebrare questo anniversario, nell’ambito del progetto Past Forward – il percorso che la compagnia dedica alla riattivazione e alla trasmissione del proprio patrimonio coreografico – tornano al punto d’origine: “Zerogrammi”, la prima creazione firmata nel 2005, il seme da cui tutto ha preso forma.

Riportare in vita questo lavoro significa per la compagnia rientrare in una stanza della memoria ancora piena di luce. Significa ritrovare l’urgenza giocosa di due giovani artisti che cercavano una danza capace di volare senza staccarsi da terra, una poesia fatta di oggetti semplici, di gag delicate, di un’umana leggerezza che nel tempo e diventata cifra poetica della compagnia.

Due clown di uno spettacolo leggero come un amore all’inizio, lieve come il vento più dolce di una serata di primavera, bello e delicato come quel qualcuno che ognuno di noi ha, o aspetta, per i momenti belli e senza pensieri. Quei momenti senza il cui ricordo non potremmo vivere.

Zerogrammi attraversa il linguaggio della danza contemporanea contaminandolo con elementi di teatro fisico, clown, mimo e immaginario cinematografico. Attraverso una scrittura scenica leggera e poetica, lo spettacolo invita lo spettatore a osservare il valore delle piccole cose, la fragilità dei gesti quotidiani e la possibilità del gioco come spazio di relazione e immaginazione.

INCONTRI D’AUTUNNO AL TEATRO DELLE ARIETTE

Domenica 22 novembre 2026, ore 16

al Teatro delle Ariette

via Rio Marzatore 2781

Valsamoggia, Bologna

compagnia Zerogrammi presenta

ZEROGRAMMI 2026

di Stefano Mazzotta

con Stefano Mazzotta e Chiara Guglielmi Contatti

tlf +39 051 6704373 | +39 051 6704819 | WhatsApp 338 8389138

www.teatrodelleariette.it

info@teatrodelleariette.it

(16 novembre 2026)

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