A Teatri di Vita “Tape – La registrazione” di Stephen Belber, viaggio nelle relazioni ai tempi del liceo tra consenso e abuso

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Tra consenso e abuso, tra memoria e colpa. Le relazioni adolescenziali nei ricordi di tre ex liceali che si ritrovano in una stanza d’albergo: uno spettacolo teso e incalzante, che affonda lo sguardo nell’ambiguità di rapporti dove la crudeltà è vissuta con leggerezza. Il testo dell’americano Stephen Belber “Tape – La registrazione” è in scena a Teatri di Vita (piazzetta Sergio Secci 1, ex via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it), venerdì 20 novembre alle ore 21, sabato 21 alle ore 20 e domenica 22 alle ore 17. A dirigere lo spettacolo è Bruno Fornasari. In scena, Tommaso Amadio, Camilla Pistorello e Marco Rizzo.

“Tape – La registrazione” è prodotto dal Teatro Filodrammatici di Milano, e presentato nell’ambito della stagione del Centro di Produzione Teatrale Teatri di Vita “L’allegria”, realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna | Settore Cultura e Creatività.

Tape – La registrazione

– un progetto Amadio/Fornasari –

di Stephen Belber – traduzione e regia Bruno Fornasari – con Tommaso Amadio, Camilla Pistorello, Marco Rizzo – assistente alla regia Stefano Palumbo – scene e luci Fabrizio Visconti – costumi Mirella Salvischiani – produzione Teatro Filodrammatici di Milano, con il sostegno di Fondazione Cariplo – NEXT Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo 2025/2026 – per gentile concessione di Agenzia Danesi Tolnay.

In una stanza di motel, Jon, aspirante regista con degli ideali, incontra il suo vecchio amico Vince, un pompiere nevrotico e intossicato dall’alcol. I due non si vedono dai tempi del liceo. Tra battute e provocazioni, la conversazione prende una brutta piega: Vince insiste su un episodio del passato in cui Jon avrebbe avuto un rapporto sessuale ambiguo con Amy, allora fidanzata di Vince. Le cose si complicano quando Amy arriva nella stanza, inaspettatamente. Di fronte a lei, le versioni dei fatti si scontrano e vediamo tre persone raccontarsi la verità a turno, ognuno la propria. Tape è un testo teso e incalzante che scava nei meccanismi della memoria, nel bisogno di verità e nella violenza sotterranea dei rapporti affettivi. In un tempo in cui parole come consenso, abuso, colpa continuano ad occupare il dibattito pubblico, Stephen Belber firma un dramma contemporaneo essenziale e crudele, che mette a nudo le contraddizioni morali di una generazione, costringendo i personaggi, e con loro il pubblico, a chiedersi: cosa significa davvero assumersi la responsabilità di ciò che si è fatto, o che si è lasciato accadere?

Bruno Fornasari e Tommaso Amadio sono i direttori artistici del Teatro Filodrammatici di Milano. Bruno Fornasari è autore, regista, attore, formatore. Tra le collaborazioni internazionali, è stato associate director del musical Mamma Mia!ed è membro dell’Advisory Board di Ecole des Ecoles. Tra i testi pubblicati: N.E.R.D.s – sintomi con la prefazione di Pierfrancesco Favino, girotondo.com con quella di John Hodge La scuola delle scimmie, testo vincitore del Premio Nazionale Franco Enriquez, con quella di Lluis Pasqual. Tommaso Amadio è attore, regista e formatore; è stato diretto tra gli altri da Giampiero Solari, Ferdinando Bruni, Antonio Syxty, Corrado d’Elia. Ha scritto e diretto gli spettacoli E intanto Enea…, Iliade, la ballata di Tersite e Antigone: sulla democrazia senza esagerare.

(13 novembre 2026)

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