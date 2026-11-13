Cinque capolavori del Guercino entrano nelle raccolte della Pinacoteca di Cento grazie alla donazione in memoria di Prisco Bagni

Testo: A- Reset A+

La Giunta comunale di Cento ha approvato l’accettazione della donazione di cinque importanti capolavori di Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, offerti alla Civica Pinacoteca “il Guercino” da Carla Bardazza, vedova di Prisco Bagni (Cento, 1921–1995). Con questo atto la signora Bardazza realizza l’espresso desiderio del marito di destinare queste opere alla comunità centese. Manca ora soltanto la firma dell’atto pubblico, prevista nei prossimi giorni: da quel momento le opere apparterranno alla città.

Il nucleo comprende il San Francesco in preghiera davanti al Crocifisso, olio su tela del Guercino con la possibile collaborazione di Benedetto Gennari, e quattro paesaggi staccati dalle pareti della Camera rossa di Casa Pannini, il ciclo che il giovane Guercino dipinge tra il 1615 e il 1617 per la dimora centese del conte Bartolomeo Pannini. I quattro paesaggi si ricongiungono così ai sei pannelli della stessa stanza già conservati in Pinacoteca e permettono di avviare la ricomposizione di uno degli ambienti più significativi del ciclo. Le opere entrano così a far parte delle raccolte civiche e saranno visibili al pubblico dal 19 dicembre 2026, nell’ambito della mostra Guercino giovane. Il sentimento della natura e del riallestimento di due delle sale del museo.

Con la stessa delibera l’Amministrazione intitola a Prisco Bagni la sala mostre della Pinacoteca. Imprenditore e studioso centese, Bagni è tra i maggiori conoscitori del Guercino e della sua bottega e autore, nel 1984, di un libro fondamentale sulle decorazioni di Casa Pannini. Nel 1996 la Città gli ha conferito alla memoria il riconoscimento “Città di Cento”.

(13 novembre 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







