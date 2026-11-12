Oltre 300.000 visitatori per la mostra di Giorgio Morandi a Shanghai. Il progetto prosegue il suo viaggio in Asia e approda a Seoul

Testo: A- Reset A+

Il viaggio di Giorgio Morandi in Asia prosegue. Dopo Shanghai, è Seoul ad accogliere il progetto espositivo dedicato a uno dei protagonisti più significativi dell’arte italiana del Novecento, confermando il crescente interesse del pubblico asiatico per la sua ricerca artistica.

La mostra Giorgio Morandi. Solo, presentata al Museum of Art Pudong (MAP) di Shanghai dal 17 giugno al 28 ottobre, si conclude con 317.239 visitatori e un’ampia attenzione da parte della stampa cinese, sia generalista sia specializzata. Un risultato che accompagna il Museo Morandi del Settore Musei Civici del Comune di Bologna verso una nuova importante tappa internazionale.

Dal 21 novembre 2026 al 1° marzo 2027 ALT.1, lo spazio espositivo di The Hyundai Seoul, ospiterà Giorgio Morandi, a cura di Lorenzo Balbi, già direttore del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e del Museo Morandi. Ripensata per gli spazi e per il pubblico di Seoul, è la più ampia mostra mai dedicata a Morandi in Corea e segna il ritorno dell’artista nel Paese a dodici anni dall’esposizione del 2014 al National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA) di Deoksugung.

Dichiara il sindaco Matteo Lepore: “Dopo Shanghai, Seoul conferma che Giorgio Morandi è uno dei più autorevoli ambasciatori di Bologna nel mondo. Il successo della mostra al Museum of Art Pudong dimostra quanto la sua pittura sappia parlare a pubblici lontani senza perdere nulla della propria identità. Portare le opere del Museo Morandi in Corea del Sud significa rafforzare le relazioni culturali della nostra città e, al tempo stesso, invitare nuovi visitatori a scoprire Bologna e i luoghi in cui Morandi ha vissuto e lavorato”.

(12 novembre 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







