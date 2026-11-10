Viaggio all’inizio della notte: Andrea Zardi ci porta nei riti del clubbing con la danza di “Pulse | Subversive Bodies”

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Viaggio all’inizio della notte con uno spettacolo di danza che ci porta nei riti del clubbing e nel movimento incessante dei corpi: “Pulse | Subversive Bodies” di Andrea Zardi, presentato in prima nazionale a Teatri di Vita (piazzetta Sergio Secci 1, ex via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it), martedì 17 alle ore 21. Da anni Zardi ricerca le dinamiche della “cultura della notte” e in particolare come il corpo e il movimento diventano linguaggio. In questo nuovo spettacolo sono da riferimento il clubbing, il posing, il bodybuilding, portati in scena da Sara Capanna, Laura Chieffo e Riccardo De Simone.

“Pulse | Subversive Bodies” è presentato nell’ambito della stagione del Centro di Produzione Teatrale Teatri di Vita “L’allegria”, realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna | Settore Cultura e Creatività.

PULSE | subversive bodies – coreografia Andrea Zardi; con Sara Capanna, Laura Chieffo, Riccardo De Simone; suono Cecilia Stacchiotti; drammaturgia Anna Menzel; produzione Cinqueminuti APS. Prima nazionale.

I corpi sfilano, uno dopo l’altro, per riprodurre pose sempre più complesse da sostenere. Sforzi titanici che si risolvono in accordi e sincronie progressive all’interno del gruppo… Subversive Bodies esplora i linguaggi del posing e del clubbingper comprendere il rapporto articolato tra sovresposizione del corpo e isolamento. Utilizzando l’immaginario estetico del bodybuilding, viene elaborata una partitura che evoca un rituale trasformazione collettiva. Lo spettacolo è il terzo e ultimo capitolo della trilogia Ecstasis, dopo Pulse (2020) e Subversive Body (solo, 2023): una ricerca che attraversa il clubbing come meta-linguaggio, rituale urbano di appartenenza, dissenso, affermazione che prende corpo.

Andrea Zardi ha danzato per la Lyric Dance Company, Nicoletta Cabassi/Lubber Das, Artemis Danza, Cie Willy Dorner, Hervè Chaussard, Teatro Regio Torino, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Regio di Parma e nelle opere del Teatro La Scala di Milano. Dal 2016 ha iniziato un proprio percorso come coreografo, portando le sue creazioni in teatri e festival. Il pubblico di Teatri di Vita ha già avuto la possibilità di assisterer ad alcuni suoi progetti: Echea nel 2021 e l’anno scorso GRNDR_date no one. Inoltre, ha conseguito il Dottorato di ricerca a Torino nell’ambito del rapporto Studi di Danza e Neuroestetica, collabora con diverse università, e ha pubblicato studi su numerose riviste e accademiche.



Teatri di Vita

Centro di Produzione Teatrale

piazzetta Sergio Secci 1 – 40132 Bologna – Italia

tel & fax (+39) 051 6199900

http://www.teatridivita.it

(10 novembre 2026)

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