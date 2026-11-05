Bologna Jazz Festival saluta il suo pubblico con un concerto del Trio Grande

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Domenica 8 novembre giunge al termine l’edizione 2026 del Bologna Jazz Festival. La grande kermesse musicale saluta il suo pubblico con un concerto del Trio Grande, ovvero Will Vinson a sax alto e piano elettrico, Gilad Hekselman a chitarra e basso elettrico e Nate Wood a batteria e basso elettrico. Si esibiranno allo Sghetto Club alle ore 21:30. In giornata, sempre allo Sghetto Club (ore 15-18), il Trio Grande sarà protagonista anche di un workshop aperto al pubblico, che completa le attività del Progetto Didattico e Divulgativo “Jazz Society”.

La prima incarnazione del Trio Grande affiancava i talenti del sassofonista inglese Will Vinson, del chitarrista israeliano Gilad Hekselman e del batterista Antonio Sánchez: questo l’organico del disco di debutto, registrato nel 2019 e pubblicato l’anno seguente. Purtroppo la pandemia ha impedito al progetto di apparire in concerto. Il trio si è poi rimesso in pista, reinventandosi in una sorta di versione 2.0, questa volta con lo statunitense Nate Wood alla batteria: un cambiamento che permette al gruppo di conservare sia l’internazionalità sia l’impronta stilistica.

Nell’incontro tra Vinson, Hekselman e Wood ritroviamo una fetta di vera attualità newyorkese: la tradizione più profonda del jazz statunitense nel punto in cui convergono artisti da ogni parte del mondo, col loro bagaglio di sonorità e idee musicali geograficamente connotate. Ed è proprio questa la multiforme identità del Trio Grande: tre artisti profondamente radicati nella cultura jazzistica ma contemporaneamente aperti a sonorità altre. Ognuno dei tre co-leader ha una sua personale vena eversiva: mettendole assieme ne scaturisce un jazz in continuo rinnovamento, dalla infinite possibilità combinatorie.

Il Progetto didattico e divulgativo “Jazz Society” è realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura (Bando per la Promozione della Musica Jazz) e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, Liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna, Associazione Istantanea, Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, Hamelin Associazione Culturale, Accademia di Belle Arti di Bologna, Fondazione MAST, Jazz Club Ferrara, Sghetto Club e Binario69.

Il Bologna Jazz Festival è organizzato dalla Fondazione Bologna in Musica ETS con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività nell’ambito di Bologna Città della Musica UNESCO, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Carisbo, Unipol, Coop Alleanza 3.0, Emilsider, TPER, Città Metropolitana di Bologna, del main partner Gruppo Hera e con il sostegno del Ministero della Cultura. Il BJF fa parte di Jazz Italian Platform. In perntership con Italo, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità.

8 novembre 2026

Bologna, Sghetto Club, ore 15-18

Workshop con Trio Grande

(Will Vinson, Gilad Hekselman, Nate Wood)

ore 21:30

Trio Grande

Will Vinson, sax alto, piano elettrico;

Gilad Hekselman, chitarra, basso elettrico; Nate Wood, batteria, basso elettrico

Informazioni: Fondazione Bologna in Musica ETS

tlf +39 334 7560434

email: info@bolognajazzfestival.com

www.bolognajazzfestival.com

Presidente e Direttore artistico: Francesco Bettini

(5 novembre 2026)

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