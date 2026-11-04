Incendio Recter a Imola (BO). Gli interventi di Arpae per le verifiche, nessuna problematica ambientale

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Arpae è stata allertata dai Vigili del fuoco (VVF), nella serata del 3 novembre 2026, alle 21 circa, in merito ad un incendio divampato all’interno dell’impianto di trattamento rifiuti in AIA gestito da Recter S.r.l in via Laguna 27/A, nel comune di Imola (BO). I tecnici di Arpae si sono recati sul posto ed è stata informata l’Ausl di Imola per le azioni di competenza.

Al momento dell’arrivo degli operatori Arpae, il rogo era ancora in fase di spegnimento e i VVF stavano provvedendo a bagnare con schiuma/acqua l’area soggetta ad incendio e a soffocare i focolai con sabbie bagnate provenienti da zone di stoccaggio dell’azienda stessa.

L’area coinvolta ha riguardato alcuni cumuli di rifiuti misti non pericolosi, in particolare materiale ligneo, carta e plastica, collocati sul piazzale aziendale. Il fumo presentava colore biancastro, anche a seguito dell’utilizzo della schiuma per lo spegnimento e la direzione iniziale si presentava ovest-est, con variazioni nel tempo durante l’ora successiva l’arrivo, ma sempre con intensità debole. Sono state effettuate delle misure istantanee dell’aria tramite il rilevatore a fotoionizzazione (PID) per la ricerca dei Composti Organici Volatili (COV) in prossimità del perimetro dell’area aziendale, sia in direzione est, sia sud-ovest, stante la variabilità del vento e posizionando la strumentazione nei pressi di recettori sensibili (abitazioni e azienda agricola). Non sono stati rilevati valori significativi. I tecnici di Arpae hanno anche controllato il convogliamento delle acque di spegnimento verso due vasche interrate per la raccolta delle acque meteoriche che, a loro volta, in quel momento scaricavano l’esubero nel bacino di laminazione presente nelle prossimità dell’area, non coinvolgendo pertanto nessun corso d’acqua superficiale.

L’intervento di Arpae si è concluso alle ore 1.30 circa, constatando con i Vigili del Fuoco la costante riduzione del focolaio e rimandando a oggi ulteriori verifiche e approfondimenti.

In data odierna, i tecnici Arpae, congiuntamente con i VVF, i Carabinieri Forestali e i tecnici della Ausl di Imola, sono nuovamente intervenuti sull’area per verificare lo stato dei cumuli combusti e del bacino di laminazione in cui sono confluite le acque di spegnimento. Non era più presente fumo. È stata inoltre effettuata una serie di rilevazioni istantanee dell’aria mediante PID rilevando valori pressoché nulli nelle medesime postazioni del sopralluogo precedente.

Informa una nota stampa di Arpae Emilia-Romagna pubblicata integralmente.

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(4 novembre 2026)

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