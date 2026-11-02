Polizia di Stato di Bologna: arrestati tre giovani per spaccio di sostanze stupefacenti e rapina aggravata. Denunciato un quarto giovane

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La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato tre giovani, un cittadino egiziano classe 2008 e due cittadini tunisini entrambi classe 2006, ritenuti responsabili, di reati in materia di sostanze stupefacenti e contro la Pubblica Amministrazione, al termine di un’attività di controllo condotta nella serata del 27 ottobre dagli Agenti della Squadra Mobile di Bologna. Un quarto giovane, cittadino tunisino classe 2007, è stato invece denunciato in stato di libertà.

L’intervento è scaturito da alcune segnalazioni relative alla presenza di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti e responsabili di comportamenti molesti nei pressi dei giardini condominiali situati tra via Libia, via Palmieri e via Scipione dal Ferro. Nel corso di un servizio di osservazione, gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato quattro giovani che, con atteggiamenti sospetti, si muovevano tra i giardini condominiali e le vie limitrofe, assistendo ad alcuni incontri e scambi sospetti, riconducibili a una possibile attività di spaccio. Nello specifico, due giovani sono stati riconosciuti dagli Operatori in quanto già arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti lo scorso 12 ottobre. Alla vista degli Agenti, uno dei giovani ha tentato di allontanarsi a bordo di una bicicletta, mentre gli altri tre sono stati fermati nei pressi dei giardini condominiali.

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Le successive perquisizioni personali hanno consentito di rinvenire, nella disponibilità di uno dei due cittadini tunisini classe 2006, un machete lungo complessivamente 63 centimetri, con una lama di 45 centimetri, oltre a un flacone di spray al peperoncino, un paio di guanti, un passamontagna, un coltello con lama da 20 centimetri, 625 euro in contanti, due lamette e due telefoni. L’altro cittadino tunisino, anch’egli classe 2006, è stato invece trovato in possesso di un totale di circa 47 grammi di hashish e di uno spray al peperoncino, mentre il cittadino egiziano classe 2008 aveva con sé 365 euro in contanti e un telefono. Durante la perquisizione del quarto giovane, cittadino tunisino classe 2007, sono stati rinvenuti 395 euro in contanti e un telefono. Nella disponibilità dello stesso sono state inoltre sequestrate tre dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 1,95 grammi.

Nel corso degli accertamenti, il cittadino tunisino classe 2006 trovato in possesso del machete ha assunto un comportamento particolarmente aggressivo nei confronti degli Agenti, minacciandoli ripetutamente e tentando di ostacolare le operazioni di controllo. Per tale motivo è stato necessario richiedere l’intervento di personale di supporto e, successivamente, disporre il trasporto del giovane presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Orsola. Dagli accertamenti effettuati sono emersi, a carico dei soggetti controllati, precedenti di Polizia per reati in materia di stupefacenti, rapina aggravata, lesioni personali e porto di armi e oggetti atti a offendere.

Al termine dell’attività, il cittadino egiziano classe 2008 e i due cittadini tunisini classe 2006, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A uno dei due cittadini tunisini classe 2006, quello che aveva assunto un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli Agenti, è stato contestato anche il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Il quarto giovane, cittadino tunisino classe 2007, è stato invece denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato amministrativamente.

(2 novembre 2026)

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