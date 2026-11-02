“Nettuno d’Oro per Kimi Antonelli”, la dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

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“Dopo 73 anni, il titolo mondiale di Formula 1 torna in Italia grazie al talento cristallino e alla determinazione di un eccezionale pilota bolognese. Bologna festeggia Kimi Antonelli, un trionfo storico che entra di diritto nella leggenda dello sport. Talento, passione, grinta e ferrea volontà di vincere hanno portato Kimi sul tetto del mondo. Per celebrare questo trionfo leggendario l’Amministrazione comunale ha deciso di conferirgli il Nettuno d’Oro. A nome di tutta Bologna a Kimi Antonelli, e alla sua famiglia vanno le nostre più sincere congratulazioni”.

Così il Sindaco di Bologna Matteo Lepore, dopo il titolo mondiale di F1 vinto dal 20enne Kimi Antonelli, con quattro gare d’anticipo sulla fine del campionato del Mondo.

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(2 novembre 2026)

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