A Teatri di Vita, la costruzione del maschio (e del maschilismo) in “Non è niente” di e con Nicolò Collivignarelli

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Il maschio deve essere un duro, e allora per qualsiasi accenno di emozione e sentimento, che mette in crisi la presunta virilità, ecco la risposta: “Non è niente”. Che è anche il titolo dello spettacolo di e con Nicolò Collivignarelli, che entra nella costruzione del maschilismo dall’infanzia. L’appuntamento è a Teatri di Vita (piazzetta Sergio Secci 1, ex via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it), mercoledì 4 e giovedì 5 novembre alle ore 21.

“Non è niente”, prodotto da Teatri di Vita, è presentato nell’ambito della stagione del Centro di Produzione Teatrale Teatri di Vita “L’allegria”, realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna | Settore Cultura e Creatività.

Non è niente di e con Niccolò Collivignarelli, produzione Teatri di Vita, con il contributo di Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura. Un monologo che affronta il tema, sempre più urgente, del maschile e della mascolinità tossica. Una riflessione compiuta da Nicolò Collivignarelli sui rituali che dall’infanzia all’età adulta creano la struttura del “vero uomo” di fronte agli altri uomini e alle donne. Un argomento centrale negli anni in cui crescono i reati di femminicidio che rivelano una malintesa percezione del maschile di fronte al femminile. Nicolò Collivignarelli è diplomato all’Accademia di Teatro Alessandra Galante Garrone. Attivo presso il Teatro Martinetti di Garlasco, fa parte del collettivo artistico Il Casale (dove l’Arte Trova Rifugio) sulle colline bolognesi. Ha partecipato al film L’Intrepido di Gianni Amelio con Antonio Albanese. È vincitore del Bando Radar per giovani realtà teatrali promosso da ERT con lo spettacolo Le Notti di Emilia (2021). Ha preso parte a diversi spettacoli di Teatri di Vita diretti da Andrea Adriatico (XYZ Dialoghi leggeri tra inutili generazioni; Le amarezze; Il piacere; Sette bambine ebree) e ha scritto e diretto il monologo Sbam – Sbattimenti del millennio. LEGGI ANCHE Bologna. Denunciata per furto dalla Polizia Locale una coppia che nascondeva la refurtiva nel passeggino del figlio L’idea particolare, è stata quella di sfruttare il passeggino del figlio di appena un anno per nascondere la... →

Teatri di Vita

Centro di Produzione Teatrale

piazzetta Sergio Secci 1 – 40132 Bologna – Italia

tel & fax (+39) 051 6199900

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(29 ottobre 2026)

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