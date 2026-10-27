All’Arena del Sole, “Il Mago di Redonda. Alle origini dell’anima giocosa di Umberto Eco”, il 6 e 7 novembre

Testo: A- Reset A+

“Ecco come sono diventato quello che sono diventato. È molto semplice: lo sono sempre stato”.

Ride, se sapis – Ridi, se sei saggio – Marziale, Epigrammi. Adottato come motto dell’isola di Redonda

L’attore e regista Lino Guanciale torna sul palcoscenico della Sala Leo de Berardinis del Teatro Arena del Sole di Bologna il 6 e 7 novembre con Il Mago di Redonda. Alle origini dell’anima giocosa di Umberto Eco, spettacolo di cui firma la drammaturgia insieme a Michele Cogo. Il progetto prende le mosse dal saggio Fenomenologia di Umberto Eco. Indagine sulle origini di un mito intellettuale contemporaneo, scritto da Michele Cogo, con introduzione di Paolo Fabbri e pubblicato da Baskerville nel 2010.

Dopo l’esperienza condivisa nella serie Rai La porta rossa, Guanciale e Cogo rinnovano il loro sodalizio artistico in questa nuova produzione di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale realizzata in collaborazione con Fondazione Umberto Eco e Fondazione Bottega Finzioni ETS. Un incontro che apre una nuova traiettoria nella loro collaborazione, unendo una narrazione capace di coinvolgere il pubblico alla ricerca drammaturgica ispirata ai grandi maestri della cultura italiana. Umberto Eco aveva disposto nel proprio testamento un periodo di dieci anni di silenzio sulla sua opera, conclusosi nel febbraio 2026. La scadenza di questo termine apre oggi uno spazio nuovo per tornare a interrogare pubblicamente la sua figura e il suo pensiero, riattivandone la forza critica e la straordinaria attualità. È in questo orizzonte che Emilia Romagna Teatro sceglie di dedicare all’intellettuale italiano il titolo della stagione 2026/2027, Opera aperta, e una nuova produzione che vede protagonista Lino Guanciale, attore profondamente legato a ERT, con cui condivide un percorso artistico cresciuto anche sui palcoscenici della Fondazione.

“Credo che la decisione testamentaria di costringere tutte e tutti noi al silenzio, – scrive Lino Guanciale – a una messa in prospettiva del suo lavoro e delle sue idee in un tempo di decantazione decisamente anomalo per la nostra feroce civiltà dell’istante, sia stato un regalo prezioso da parte di Eco sotto il profilo morale: ci ha forzati a pensare, a far estinguere la fanfara dei solenni addii per poter tornare alla sua voce in forma più meditata, sincera e conforme alla realtà. È, questa, proprio una delle questioni tematizzate nel nostro primo step di studio teatrale su di lui: il rapporto fra realtà e rappresentazione, fra la fatica e il lavorio instancabile di uno studioso di smisurato talento e la sua immagine pubblica, fra l’uomo e il personaggio”.

Accademico, scrittore e intellettuale, il suo pensiero e la sua opera continuano ad affascinare lettori di tutto il mondo, è l’italiano che ha venduto più copie di libri, oltre 60 milioni in 54 diverse lingue, rompendo la barriera tra alta e bassa cultura.

Lo spettacolo non si propone come una rilettura dell’opera già nota di Eco, ma come un’indagine sulle radici della sua identità intellettuale. Al centro della narrazione c’è un “Eco prima di Eco”: un viaggio alle origini del suo immaginario, tra infanzia, formazione e prime scritture, che prende forma anche attraverso testi inediti. La drammaturgia intreccia dimensione pubblica e sfera privata, facendo dialogare l’intellettuale conosciuto con il bambino e il giovane da cui tutto ha avuto inizio.

In questo percorso, l’isola di Redonda assume un valore simbolico e diventa una metafora del suo pensiero: un luogo sospeso tra realtà e invenzione, in cui convivono gioco, sapere e immaginazione. Attraverso questo dispositivo allegorico emerge come la sua genialità – la capacità enciclopedica, l’ironia, la curiosità verso i linguaggi – sia già presente anche nelle scritture dell’infanzia. La cultura, in questa prospettiva, non costruisce ma rivela, e il teatro offre una chiave d’accesso nuova all’opera di Eco.

Teatro Arena del Sole

Via dell’Indipendenza 44, Bologna

6 e 7 novembre

venerdì ore 20.30 | sabato ore 19.00

Lino Guanciale, Umberto Eco

Il Mago di Redonda

Alle origini dell’anima giocosa di Umberto Eco

liberamente ispirato a Fenomenologia di Umberto Eco (Michele Cogo, Baskerville 2010)

drammaturgia Michele Cogo e Lino Guanciale

regia e interpretazione Lino Guanciale

produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

in collaborazione con Fondazione Umberto Eco e Fondazione Bottega Finzioni ETS

prima assoluta

Per “Conversando di teatro”, sabato 7 novembre dopo lo spettacolo si terrà l’incontro con Lino Guanciale e Michele Cogo.

(27 ottobre 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







