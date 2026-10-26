Riscaldamento, il Comune di Bologna consente l’accensione facoltativa degli impianti a partire da domani

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L’Amministrazione comunale, tenuto conto delle attuali condizioni climatiche e delle previste ulteriori diminuzioni delle temperature a breve e medio termine, con possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza, ha autorizzato, con ordinanza del Sindaco, l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento di tutte le tipologie di edifici a partire da martedì 27 ottobre.

I cittadini sono invitati comunque a limitare l’accensione nelle ore più fredde, fino ad un limite massimo di 7 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, frazionabili anche in diverse fasce orarie.

(26 ottobre 2026)

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