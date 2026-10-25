Gender Bender apre con Silvia Gribaudi, la prima nazionale di Armin Hokmi e Redrum di Gruppo Nanou

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Dalla nascita della house music alla memoria fotografica del movimento omosessuale italiano, dai corpi di Shining al pubblico che diventa coro: giovedì 29 ottobre prende il via a Bologna la 24ª edizione di Gender Bender. Il festival internazionale, prodotto da Il Cassero LGBTQIA+ Center e diretto da Mauro Meneghelli, esplora gli immaginari dei corpi, dei generi e dei desideri attraverso danza, cinema, performance, letteratura e incontri. Per il 2026 sceglie di definirsi “popolare”, proponendo spazi di visione e dialogo aperti su desideri, relazioni, vitalità e mortalità dei corpi.

L’apertura è preceduta mercoledì 28 ottobre dall’inaugurazione di Corpi Fuori Traccia, prima mostra tributo dedicata a Jacopo Camagni dopo la sua prematura scomparsa, con gli interventi di Sara Manfredi, Luca De Santis e Andrea Accardi (ore 19:30, Senape Vivaio Urbano). Curata da Marco Bucci, Diego Malara, Jul Maroh e Roberto Pisano, l’esposizione mette in relazione fumetto, cultura queer e attivismo, dai lavori per la scena notturna bolognese alle produzioni per i grandi editori internazionali; visitabile fino al 30 novembre.

Giovedì 29 ottobre

Il pomeriggio inaugurale si apre con Uscire Fuori! La fotografia come strumento di testimonianza, affermazione e visibilità queer in Italia, a cura di Emanuele Carlenzi e Martina Cavalli. A partire dal volume dedicato al FUORI! – Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, attivo dal 1971 al 1982, l’incontro riflette sulle immagini come strumenti di memoria, resistenza e affermazione collettiva. Il libro nasce dalla ricognizione dell’Archivio Fotografico della Fondazione FUORI! di Torino e mette in dialogo storia dell’arte, studi di genere e attivismo (ore 15:30–18, MAMbo, Sala conferenze; ingresso gratuito).

Alle 18:30 il festival brinda alla nuova edizione con Inauguration & Celebration, tra musica e celebrazioni, con interpretariato in LIS (Cassero LGBTQIA+ Center; ingresso gratuito).

La serata prosegue al Cinema Lumière con Move Ya Body: The Birth of House di Elegance Bratton. Il documentario ricostruisce le radici della house nell’underground queer e nero di Chicago attraverso le voci di pionieri come Vince Lawrence e Jesse Saunders. Dal passaggio dalla disco alla house emerge il dancefloor come luogo di emancipazione, libertà e cambiamento sociale (ore 20, Cinema Lumière).

Venerdì 30 ottobre

La danza prende avvio con HA di Jana Jacuka, coreografa e performer lettone di stanza nei Paesi Bassi. Il lavoro esplora la risata come meccanismo di fuga nelle situazioni in cui i confini personali vengono oltrepassati. Suoni gutturali, urla e pratiche vocali estreme trasformano la voce in un’estensione del corpo e in materiale coreografico, portando la comunicazione oltre le parole. Al termine, conversazione con la compagnia in dialogo con Agnese Banti (ore 19, Teatro San Leonardo; replica sabato 31 ottobre, ore 22).

A Palazzo Bentivoglio arriva per la prima volta a Bologna redrum di gruppo nanou, vincitore del Premio Ubu 2024 come miglior spettacolo di danza. Primo capitolo del progetto Overlook Hotel, l’installazione per cinque danzatori e un performer si ispira all’universo perturbante di Shining. Lo spettacolo diventa un ambiente da abitare: il pubblico può entrare, uscire e condividere lo spazio con gli interpreti, in una composizione che intreccia movimento, musica e arti visive (dalle 20 alle 23; replica sabato 31 ottobre, negli stessi orari, Palazzo Bentivoglio).

Per il cinema, Feito Pipa (Gugu’s World) di Allan Deberton racconta Gugu, undici anni, una passione per il calcio, il trucco e i lustrini. Cresciuto nell’affetto della nonna Dilma, il ragazzo deve affrontare la malattia della donna e un difficile riavvicinamento al padre. Vincitore dell’Orso di Cristallo alla Berlinale e del Premio Maguey a Guadalajara, il film attraversa crescita, cura e scoperta di sé (ore 20, Cinema Lumière).

La notte si accende al Cassero con il party inaugurale Techno Blood Bath: ospite speciale Tania Kim, selector techno e jungle resident al Tempio del Futuro Perduto di Milano, in console con Green Everywhere e DJ Socks (ore 23:30, Cassero LGBTQIA+ Center).

Sabato 31 ottobre

La giornata si apre con Aboccaperta, spazio di confronto moderato da Giulio Sonno sui temi e sui linguaggi della scena contemporanea, in dialogo con il pubblico del festival (ore 11–13, MAMbo, Sala conferenze; ingresso gratuito).

All’Ex Chiesa di San Mattia debutta in prima nazionale Of the Heart – An etude di Armin Hokmi, coreografo iraniano di base a Berlino, creato con la danzatrice Katherina Jitlatda Horup Solvang. Il cuore è il centro della ricerca: organo fisico, ritmo e luogo simbolico dell’emotività. Attraversata da musica incalzante, la performer cerca un incontro fugace con la danza, una pulsazione comune in cui esitazione e determinazione costruiscono una partitura in stato di alterazione. Il lavoro ha ricevuto il Premio Révélation Chorégraphique del Syndicat de la critique Théâtre, Musique et Danse (ore 18; replica domenica 1° novembre, ore 20, Ex Chiesa di San Mattia).

All’Arena del Sole Silvia Gribaudi presenta Suspended Chorus. La coreografa torna sola sul palco, ma affida al pubblico un ruolo essenziale: diventare un “coro sospeso”, fluttuante e plurale, capace di completare la coreografia. In dialogo con figure della danza come Isadora Duncan, Anna Pavlova e Pina Bausch, Gribaudi mette in gioco le trasformazioni del proprio corpo, intrecciando comicità ed empatia per interrogare i canoni di bellezza, il passare del tempo e il bisogno degli altri (ore 20, Arena del Sole).

Al Cinema Lumière La face cachée de la terre (The Hidden Face of the Earth) di Arnaud Alain segue Dimitri, fotografo che sta perdendo la vista. La scomparsa della visione centrale e dei colori lo costringe a ripensare la propria pratica: fotografare diventa un modo per mantenere una relazione con il mondo attraverso luce residua, contorni e memoria (ore 18, Cinema Lumière).

La sezione danza comprende inoltre le repliche di redrum (Palazzo Bentivoglio, dalle 20 alle 23) e HA (Teatro San Leonardo, ore 22). Per la notte di Halloween il Cassero ospita Da Paura!, con le Ménage à Trash in console insieme a Sor Braciola, El Pollo Loco e Met dell’Internazionale Trash Ribelle e le coreografie di Gaga Night Show dedicate all’immaginario di Lady Gaga (ore 23, Cassero LGBTQIA+ Center).

Domenica 1° Novembre

Jana Jacuka conduce Disobeying Voice, laboratorio gratuito per esplorare la voce oltre i suoi confini convenzionali. Non è richiesta esperienza: suoni gutturali, urla e sequenze onomatopeiche diventano strumenti per incontrare possibilità vocali ancora inesplorate e trasformarle in materia performativa (ore 11:30–13, DAS; per partecipare scrivere a laboratori@genderbender.it).

Al DAMSLab Riccardo De Simone presenta Everybody Has a Fate, vincitore di DNAppunti Coreografici 2025. In scena con Laura Chieffo, il coreografo bolognese usa le slide boards, attrezzi che simulano il pattinaggio di velocità, per costruire un movimento sospeso: i corpi sembrano avanzare e inseguirsi senza raggiungersi. Beat incalzanti scandiscono una partitura ciclica che interroga il presente e la speranza di un futuro incerto (ore 18; replica lunedì 2 novembre, ore 21, DAMSLab – Teatro).

Il cinema propone a quiet love di Garry Keane, documentario in cui tre coppie di persone sorde raccontano le proprie storie attraverso la lingua dei segni irlandese. Amore, divisioni religiose, genitorialità e aspirazioni professionali compongono un racconto delle scelte che attraversano le relazioni e le comunità (ore 18, Cinema Lumière).

Nella sezione danza, replica di Of the Heart. An etude di Armin Hokmi (ore 20, Ex Chiesa di San Mattia).

Gender Bender è prodotto da Il Cassero LGBTQIA+ Center. Con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura – Direzione generale spettacolo, Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Nuovi Mecenati – Fondazione Franco-Italiana di sostegno alla creazione contemporanea, Palazzo Bentivoglio, Made in Scotland and Scottish Government, Ambasciata e Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi, Onassis Stegi, Fondazione Carisbo. Gender Bender è riconosciuto come Festival di qualità da EFFE Label – Europe for Festivals, Festivals for Europe.

(25 ottobre 2026)

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