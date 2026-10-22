La Polizia di Stato di Bologna ha denunciato due persone per truffa aggravata col metodo del finto maresciallo

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E’ accaduto nel primo pomeriggio di venerdì quando una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Pian del Voglio (Bologna) ha intercettato un’autovettura con due persone provenienti dalla zona di Sassuolo (Modena), dove recentemente erano stati segnalati numerosi episodi di frode in danno di anziani con quello stratagemma.

Visto il nervosismo ingiustificato dei due, un uomo e una donna rispettivamente di 47 e 46 anni, e i numeri pregiudizi di polizia a loro carico per reati contro il patrimonio, gli agenti li hanno accompagnati in caserma dove sono scattate le perquisizioni, con l’ausilio della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sottosezione. L’operazione ha portato, oltre che all’accertamento delle effettive generalità dei due soggetti (l’uomo in particolare aveva fornito dati falsi e aveva con sé documenti alterati, tra cui una carta d’identità priva di microchip), al rinvenimento ed al sequestro di monili d’oro, di cui i due non sapevano giustificarne il possesso, verosimilmente sottratti ad anziani, sui quali sono in corso accertamenti per risalire all’identità delle vittime.

Il fenomeno delle carte d’identità elettroniche manomesse è sempre più diffuso, poiché i chip rimossi vengono di norma utilizzati per creare identità false. I due cittadini sono stati dunque denunciati a piede libero in concorso per ricettazione, false dichiarazioni sull’identità personale, possesso di documenti di identificazione falsi, oltre ad una denuncia per guida reiterata con patente revocata. La Polizia Stradale di Bologna invita tutti i cittadini alla massima cautela, poiché sono sempre più frequenti sul territorio episodi di truffe, soprattutto in danno di anziani, condotte da malviventi che, con tentativi di raggiro, si spacciano per appartenenti alle Forze dell’Ordine e, con la scusa di un familiare coinvolto in un incidente o in un grave episodio, arrivano a chiedere denaro, oro e gioielli.

In nessun caso le forze di polizia possono chiedere denaro o valori per rimettere in libertà una persona: l’istituto della “cauzione” con riguardo alle persone non è previsto dall’ordinamento italiano. In caso qualcuno telefoni annunciando l’imminente arrivo di un poliziotto, un carabiniere o un finanziere a cui consegnare preziosi, è necessario chiamare immediatamente il 112 e richiedere aiuto.

(22 ottobre 2026)

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