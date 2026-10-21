Polizia di Stato, arresti e denunce nell’operazione “Open Eyes”

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Si è concluso il progetto “Open Eyes”, promosso dalla Polizia di Stato di Bologna con l’obiettivo di rafforzare l’attività di prevenzione e controllo del territorio nelle aree cittadine maggiormente esposte a fenomeni di degrado e allarme sociale. L’iniziativa ha riguardato, in particolare, le zone maggiormente colpite dall’abuso di sostanze stupefacenti e alcol, da episodi di violenza e dalla recrudescenza dei reati contro la persona e il patrimonio. Il progetto, avviato il 28 settembre, si è sviluppato nell’arco di tre settimane, attraverso servizi programmati in diverse giornate.

Le attività hanno perseguito una duplice finalità: prevenire la commissione di reati e contrastare le situazioni di illegalità garantendo una risposta coordina ed efficace a tutela della sicurezza dei cittadini. I controlli si sono concentrati nelle aree adiacenti alla Stazione Centrale, Piazza dei Martiri e nelle zone comprese tra Via Amendola, Piazza XX Settembre, Via dei Mille, via del Porto, via Don Minzoni e limitrofe. Ai servizi hanno partecipato operatori di diversi Uffici e Reparti della Polizia di Stato.

Nel dettaglio, sono stati coinvolti equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine dell’Emilia Romagna Orientale, Emilia Romagna Occidentale, Abruzzo e Campania – concentrati nell’arco dell’intera giornata – che si sono avvicendati sulle strade cittadine per scongiurare la commissione di reati e garantire in tal modo la sicurezza di tutti. Affianco agli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine, Operatori della Squadra Mobile, dei Commissariati di P.S. Bolognina – Pontevecchio e Due Torri San Francesco, unità cinofile specializzate in attività antidroga, la Divisione Anticrimine e l’Ufficio Immigrazione, ciascuno impegnato nell’ambito delle rispettive competenze.

La sinergia di tutte le forze impiegate ha permesso il conseguimento importanti risultati operativi.

Nel corso dei servizi sono state complessivamente identificate 3251 persone, di cui 971 con precedenti di polizia. Di questi, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria 31 persone per reati di diversa natura, tra cui ricettazione, minacce gravi, danneggiamento, percosse, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate e reati in materia di sostanze stupefacenti. Sono 29 gli arresti effettuati per reati di diversa natura, tra cui rapina aggravata, tentata rapina impropria, violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Gli arresti sono il risultato dell’intensa attività di controllo del territorio e degli interventi di polizia giudiziaria condotti dai diversi uffici e reparti della Polizia di Stato, con il significativo contributo della Squadra Mobile di Bologna.

Inoltre, sono significativi anche i risultati conseguiti sul fronte del contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli, sono stati complessivamente 1085,53 grammi di sostanze stupefacenti, di cui 287 grammi di cocaina, 768 grammi di hashish, 10 grammi di marijuana, 18 grammi di eroina, 2 grammi di metanfetamina e 1 grammo di crack. Nell’ambito delle medesime attività sono stati inoltre sequestrati 3.767 euro in contanti.

Nel corso dei servizi sono state inoltre sequestrate 7 armi comuni non da sparo e 2 spray al peperoncino non conformi alla normativa vigente. Nelle aree interessate dai controlli, il Questore di Bologna ha emesso complessivamente 29 misure di prevenzione: 19 D.A.C.U.R., 8 fogli di via obbligatori e 2 avvisi orali. Nell’ambito delle verifiche, 129 cittadini stranieri, tra cui 5 cittadini comunitari, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Complessivamente sono state eseguite 24 espulsioni: 8 con accompagnamento immediato alla frontiera, 2 su base volontaria, 8 con accompagnamento presso Centri di permanenza per i rimpatri, 3 mediante ordini di allontanamento dal territorio nazionale e 3 attraverso misure alternative. Inoltre nel corso delle settimane, sono stati controllati un totale di 626 veicoli, attraverso 52 posti di controllo.

Informa un comunicato stampa della Polizia di Stato a testimonianza della “costante azione della Polizia di Stato nel contrasto ai fenomeni di degrado urbano, spaccio e alla criminalità predatoria, attraverso la presenza sul territorio, i servizi di osservazione e controllo e il successivo sviluppo delle attività investigative”.

(21 ottobre 2026)

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