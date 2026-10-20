“Morandi vivo. Contributi e approfondimenti”, il 25 e 26 novembre a Bologna

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Mercoledì 25 e giovedì 26 novembre 2026 si terranno a Bologna le Giornate di studio Morandi vivo. Contributi e approfondimenti, organizzate dal Centro Studi Giorgio Morandi in collaborazione con il Museo Morandi del Settore Musei Civici del Comune di Bologna. Si tratta del primo convegno specificamente dedicato a Giorgio Morandi dopo la storica esperienza promossa nel 1984 dalla Galleria d’Arte Moderna di Bologna. Un appuntamento destinato a segnare una tappa fondamentale negli studi morandiani più recenti, un’occasione di confronto che riunirà i più autorevoli studiosi dell’artista, italiani e internazionali, attraverso più di venti relazioni focalizzate su nuove ricerche, approfondimenti filologici e riletture critiche dell’opera dell’artista.

L’iniziativa nasce in occasione del 25° anniversario della fondazione del Centro Studi Giorgio Morandi, istituito nel 2001 e oggi riconosciuto come uno dei principali punti di riferimento per la ricerca e la divulgazione dedicate all’artista. In questi venticinque anni il Centro ha promosso un’intensa attività scientifica e culturale, contribuendo in modo determinante ad ampliare la conoscenza dell’opera di Morandi e a collocarla nel più ampio contesto della storia dell’arte e della cultura del Novecento, favorendo al tempo stesso la crescente attenzione internazionale nei confronti dell’artista.

Le Giornate di studio sono promosse dal Comitato Scientifico del Centro Studi Giorgio Morandi, presieduto da Marilena Pasquali e composto da Lorenzo Balbi, Lorenzo Baldacchini, Paolo Bolpagni, Micol Forti, Pietro Lenzini, Raffaele Milani, Mattia Patti e Luciano Pensabene Buemi. Ai lavori prenderanno parte, inoltre, numerosi studiosi e specialisti italiani e internazionali.

L’apertura dei lavori sarà preceduta dai saluti istituzionali del Sindaco di Bologna Matteo Lepore, di Daniele Del Pozzo, Assessore alla Cultura del Comune di Bologna, e di Giorgia Boldrini, Capo Dipartimento Cultura e Direttrice del Settore Musei Civici del Comune di Bologna.

Gli interventi spazieranno dalla biografia e dal metodo di lavoro dell’artista ai rapporti con la tradizione figurativa e con i protagonisti del Novecento, dalle tecniche esecutive e conservative alla fortuna critica, fino alle più attuali modalità di esposizione, valorizzazione e diffusione della sua opera. Per l’ampiezza delle prospettive indagate e per il profilo internazionale dei relatori coinvolti, le Giornate di studio Morandi vivo. Contributi e approfondimenti rappresentano un importante momento di sintesi degli studi più recenti su Giorgio Morandi e intendono, al tempo stesso, aprire nuove prospettive di ricerca e di confronto critico.

I lavori si svolgeranno mercoledì 25 novembre a Palazzo Pepoli (Sala della Cultura) e giovedì 26 novembre al Museo Morandi (Sala Conferenze). L’accesso al convegno è libero previa iscrizione a questo link. Il convegno rientra nel programma di attività che valorizzano l’opera di Giorgio Morandi attraverso il partenariato pubblico-privato tra il Comune di Bologna e MondoMostre.

Contatti e Informazioni

Email: info@giorgiomorandi.it | Mobile: +39-335-54 89 193

E-mail evento: convegno.morandivivo2026@gmail.com

(20 ottobre 2026)

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