“Morandi vivo. Contributi e approfondimenti”, il 25 e 26 novembre a Bologna

Mercoledì 25 e giovedì 26 novembre 2026 si terranno a Bologna le Giornate di studio Morandi vivo. Contributi e approfondimenti, organizzate dal Centro Studi Giorgio Morandi in collaborazione con il Museo Morandi del Settore Musei Civici del Comune di Bologna. Si tratta del primo convegno specificamente dedicato a Giorgio Morandi dopo la storica esperienza promossa nel 1984 dalla Galleria d’Arte Moderna di Bologna. Un appuntamento destinato a segnare una tappa fondamentale negli studi morandiani più recenti, un’occasione di confronto che riunirà i più autorevoli studiosi dell’artista, italiani e internazionali, attraverso più di venti relazioni focalizzate su nuove ricerche, approfondimenti filologici e riletture critiche dell’opera dell’artista.
L’iniziativa nasce in occasione del 25° anniversario della fondazione del Centro Studi Giorgio Morandi, istituito nel 2001 e oggi riconosciuto come uno dei principali punti di riferimento per la ricerca e la divulgazione dedicate all’artista. In questi venticinque anni il Centro ha promosso un’intensa attività scientifica e culturale, contribuendo in modo determinante ad ampliare la conoscenza dell’opera di Morandi e a collocarla nel più ampio contesto della storia dell’arte e della cultura del Novecento, favorendo al tempo stesso la crescente attenzione internazionale nei confronti dell’artista.
A Teatri di Vita arriva “Postremos”: due killer nello scantinato nell’opera di Xhuliano Dule e Emilia Agnesa
Due donne nello scantinato, due assassine in attesa di ordini, mentre al piano di sopra si svolgono i... →
Le Giornate di studio sono promosse dal Comitato Scientifico del Centro Studi Giorgio Morandi, presieduto da Marilena Pasquali e composto da Lorenzo Balbi, Lorenzo Baldacchini, Paolo Bolpagni, Micol Forti, Pietro Lenzini, Raffaele Milani, Mattia Patti e Luciano Pensabene Buemi. Ai lavori prenderanno parte, inoltre, numerosi studiosi e specialisti italiani e internazionali.
L’apertura dei lavori sarà preceduta dai saluti istituzionali del Sindaco di Bologna Matteo Lepore, di Daniele Del Pozzo, Assessore alla Cultura del Comune di Bologna, e di Giorgia Boldrini, Capo Dipartimento Cultura e Direttrice del Settore Musei Civici del Comune di Bologna.
Gli interventi spazieranno dalla biografia e dal metodo di lavoro dell’artista ai rapporti con la tradizione figurativa e con i protagonisti del Novecento, dalle tecniche esecutive e conservative alla fortuna critica, fino alle più attuali modalità di esposizione, valorizzazione e diffusione della sua opera. Per l’ampiezza delle prospettive indagate e per il profilo internazionale dei relatori coinvolti, le Giornate di studio Morandi vivo. Contributi e approfondimenti rappresentano un importante momento di sintesi degli studi più recenti su Giorgio Morandi e intendono, al tempo stesso, aprire nuove prospettive di ricerca e di confronto critico.
Ondina Valla, l’inaugurazione della targa commemorativa allo stadio Dall’Ara
Un 90° anniversario che non passa inosservato. Era il 1936 e alle Olimpiadi di Berlino la bolognese Ondina... →
I lavori si svolgeranno mercoledì 25 novembre a Palazzo Pepoli (Sala della Cultura) e giovedì 26 novembre al Museo Morandi (Sala Conferenze). L’accesso al convegno è libero previa iscrizione a questo link. Il convegno rientra nel programma di attività che valorizzano l’opera di Giorgio Morandi attraverso il partenariato pubblico-privato tra il Comune di Bologna e MondoMostre.
Contatti e Informazioni
Email: info@giorgiomorandi.it | Mobile: +39-335-54 89 193
E-mail evento: convegno.morandivivo2026@gmail.com
(20 ottobre 2026)
©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata