Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

HomeBologna CronacaScontri a Bologna, il sindaco Matteo Lepore: “Isolare i violenti. Vicini alle...

Scontri a Bologna, il sindaco Matteo Lepore: “Isolare i violenti. Vicini alle forze dell’ordine”

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
189
Lettura: meno di minuti
Articolo precedente
A Teatri di Vita arriva “Postremos”: due killer nello scantinato nell’opera di Xhuliano Dule e Emilia Agnesa
Articolo successivo
Il ruolo politico nell’agire delle organizzazioni del terzo settore
13 ore fa
Il Sindaco di Bologna Matteo Lepore
SEGUI GAIAITALIA.COM SU
Testo:

“Le scene a cui stiamo assistendo in queste ore nella zona della stazione sono inaccettabili. La devastazione dei beni pubblici, i danneggiamenti e la violenza non hanno alcuna giustificazione. Mi rivolgo ai ragazzi che stanno scendendo in piazza in tante città italiane: siate i primi a isolare chi usa una manifestazione come pretesto per sfogare la propria rabbia e devastare la vostra città. Chi usa la violenza scredita per prima cosa le ragioni di chi manifesta. Siamo vicini alle forze dell’ordine che stanno provando a contenere i disordini e una manifestazione che non ci risulta fosse autorizzata”.

La dichiarazione del Sindaco Lepore dopo i disordini nelle stazioni e nei centri urbani (molti ancora in corso) in diverse città italiane (tra cui Milano e Torino, oltre che Bologna) teatro di cortei e deviazioni di gruppi di manifestanti soprattutto nelle zone delle stazioni e le principali arterie con lancio di oggetti, fumi, danneggiamenti ad arredi urbani e beni pubblici e cariche di alleggerimento da parte delle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE

La Polizia di Stato di Bologna denuncia in autostrada A13 un conducente di mezzo pesante con patente falsa e un uomo trovato con denaro e argenteria di provenienza sospetta

Nell’ambito dell’intensa e capillare attività di vigilanza e prevenzione disposta lungo le principali arterie autostradali di competenza, la...

 

 

(17 ottobre 2026)

LEGGI ANCHE

A Teatri di Vita, 13 ottobre, la grande danza internazionale a Bologna con Boris Charmatz

Boris Charmatz, tra le figure più influenti della danza internazionale, presenta un assolo intimo e radicale che lavora sulla...

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Articolo precedente
A Teatri di Vita arriva “Postremos”: due killer nello scantinato nell’opera di Xhuliano Dule e Emilia Agnesa
Articolo successivo
Il ruolo politico nell’agire delle organizzazioni del terzo settore
Bologna
nubi sparse
13.1 ° C
13.4 °
12.8 °
92%
1m/s
77%
Dom
22 °
Lun
23 °
Mar
24 °
Mer
24 °
Gio
19 °

BOLOGNA