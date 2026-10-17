Scontri a Bologna, il sindaco Matteo Lepore: “Isolare i violenti. Vicini alle forze dell’ordine”

Testo: A- Reset A+

“Le scene a cui stiamo assistendo in queste ore nella zona della stazione sono inaccettabili. La devastazione dei beni pubblici, i danneggiamenti e la violenza non hanno alcuna giustificazione. Mi rivolgo ai ragazzi che stanno scendendo in piazza in tante città italiane: siate i primi a isolare chi usa una manifestazione come pretesto per sfogare la propria rabbia e devastare la vostra città. Chi usa la violenza scredita per prima cosa le ragioni di chi manifesta. Siamo vicini alle forze dell’ordine che stanno provando a contenere i disordini e una manifestazione che non ci risulta fosse autorizzata”.

La dichiarazione del Sindaco Lepore dopo i disordini nelle stazioni e nei centri urbani (molti ancora in corso) in diverse città italiane (tra cui Milano e Torino, oltre che Bologna) teatro di cortei e deviazioni di gruppi di manifestanti soprattutto nelle zone delle stazioni e le principali arterie con lancio di oggetti, fumi, danneggiamenti ad arredi urbani e beni pubblici e cariche di alleggerimento da parte delle forze dell’ordine.

(17 ottobre 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







