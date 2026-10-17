Il ruolo politico nell’agire delle organizzazioni del terzo settore

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di Vanni Sgaravatti





Se si pensa che ci siano bisogni di libertà individuali di tipo universale, che una comunità deve rispettare, non si può che arrivare a condividere il principio di “non ingerenza” dello Stato tipico del liberalismo classico. Oppure arrivare a condividere la necessità ineludibile di rappresentanti (partito, leader, dittatori), che presumono di avere la capacità o almeno la legittimità di individuare e interpretare quei bisogni (il popolo bambino non ancora pronto …). Questo comporta, spesso inconsapevolmente, l’assunzione di una giustificazione morale, anche se contingente, per la repressione di alcuni bisogni e desideri, in nome di un presunto equilibrio tra diritti di libertà della comunità e dell’individuo.

Un equilibrio determinato appunto da pochi che dovrebbero rappresentare i molti.

L’autogoverno e il “non dominio” (che è diverso dalla “non ingerenza”), appare l’unico modo per superare il problema della rappresentanza da parte di pochi o dell’affidamento alla “giustizia” della mano invisibile del mercato, nel determinare quali diritti di libertà di un individuo assicurare, quando, per la stessa natura antropologica dell’umano, questi necessitano della comunità che li promuovono e li difendono. Inoltre, la governance tramite anche sistemi di autogoverno e il principio del “non dominio”, promuovono le libertà “positive” invece di quelle “negative” (cioè la libertà da qualcuno o qualcosa) e costituiscono oggi gli elementi che potrebbero contrastare la tendenza all’autoritarismo, compreso quello di una super burocrazia.

Ed è attraverso questi, autogoverno e non dominio, che si potrebbe tenere alto il significato concretamente positivo della democrazia e del “liberalismo proletario” come definito da Acemoglu (premio Nobel dell’economia del 2024, nel libro: “Che cosa è successo alla democrazia liberale”). È un modo di immaginare la democrazia senza fare riferimento al famoso concetto di contratto sociale di Rousseau o all’etica della ragione pura Kantiana, che hanno sempre trascurato il problema di chi giustificava il proprio operato politico sulla base di quel contratto sociale e delle nascoste relative preferenze.

Questo contesto macro sociale evidenzia ancora una volta il limite che pervade anche il volontariato sociosanitario, quello rappresentato dalla tendenza a non uscire dalla logica delle prestazioni, piuttosto che dalla logica della responsabilità della cura della comunità da parte di tutti. In questa seconda accezione, promuovere la cura delle relazioni per la prevenzione del disagio, che è il titolo del progetto della Associazione: “Gli incontri di S. Antonino” significa dare una connotazione politica al proprio agire solidaristico.

Significa promuovere la sussidiarietà circolare, che è ben diversa da quella orizzontale o verticale. Una sussidiarietà che si attua nella co-programmazione, co-progettazione e co-valutazione tra soggetti istituzionali e del volontariato, che sono partner non per coprire mancanze dei primi da parte dei secondi, ma perché portano quel punto di vista che nasce dallo stare fuori da ruoli e frammentazioni organizzative e delle mansioni. Se non si riesce a concretizzare tutti questi co-…, allora il volontariato non può che diventare una stampella di quello che fa l’istituzionale, scaricando i costi di pertinenza dei soggetti istituzionali amministrativi sul volontariato.

E questo accade con la complicità di chi prima si trincera nella logica delle proprie prestazioni, che, inevitabilmente alimenta il narcisismo di professionisti diventati anche altruisti, e che poi si lamenta di svolgere il ruolo di stampella. Almeno il punto di vista dei cattolici classici e tradizionalisti sembra meno ambivalente, perché giustifica il coprire le mancanze del pubblico, praticando una carità che cura l’anima in previsione di una vita ultraterrena. Ascoltando nei convegni la presentazione di attività e profili degli ambulatori del privato sociale, mi rendo conto che molti ricadono nella logica prestazionale, con qualche differenza, quando qualcuno di questi cerca di attuare concrete collaborazioni con le organizzazioni cattoliche che stanno sul campo operativo del sociale.

Pare che, non per scelta, ma per naturale affinità con la propria missione iniziale, risulti più vicino alla sussidiarietà circolare (se ovviamente ascoltato e riconosciuto) il volontariato che parte dal sociale, che nasce, cioè, da progetti e dalla cura delle relazioni sociali, in cui le prestazioni sanitarie sono un “di cui”, anche se molto importante. Questo naturalmente, dal punto di vista del cittadino e del paziente occorre comunque essere molto grati a tutti quelli che offrono una prestazione gratuita, anche se l’approccio non fosse rivolta a promuovere un cambiamento nella governance.

Il fatto che il privato sociale e la cura delle relazioni, quando viene perseguito da un progetto come il nostro, configurano il nostro agire e il nostro riflettere associativo, come un agire politico non dipende solo dalle considerazioni macro sulla democrazia sopra riportate, ma anche e soprattutto dal significato che può assumere se si persegue con consapevolezza il contributo alla sussidiarietà circolare, come indicato nella nostra stessa Costituzione (per chi la sa leggere) e come viene ripreso dall’ultima enciclica di Papa Leone: “Magnificat Humanitas”.

L’importanza di questo orientamento è stata confermato proprio da una relazione al convegno sul terzo settore tenuto a Bologna questo sabato 17 ottobre, in cui, parlando di margine sociale, si è messo in evidenzia come un piccolo spostamento nelle norme giuridiche, amministrative, tradotte in modifiche nella classificazione e nella burocrazia, possano spostare in là il confine che rende invisibili o visibili un milione di persone (nell’esempio fatto). È vero che, pur rimanendo colpiti da tale considerazione, le attività della nostra Associazione, per fare un esempio, che riguardano il convincimento filosofico formativo danno solo un piccolo contributo allo spostamento di una norma, ma è anche vero che l’effetto influisce su una intera categoria di persone e non solo sul nostro amico fratello assistito fragile che abbiamo di fronte.

Siamo consapevoli, però che si deve andare, in entrambe le direzioni: da una parte la cosiddetta co-programmazione e co-valutazione e dall’altra la prassi di cura verso la singola persona. E questo non solo perché l’impegno verso il singolo aiuta concretamente quello specifico problema esistenziale, ma perché ci permette di stare e comprendere il mondo dell’umano e del solidale, senza il quale vivremmo nel mondo etereo e auto referenziato delle nostre idee. In sintesi, le parole chiave continuamente ripetute nelle diverse occasioni pubbliche paiono sempre quelle da cui noi anche la nostra Associazione è partita: intercettazione degli invisibili (spostare il margine sociale di inclusione), cura delle relazioni (autogoverno, integrazione sociosanitaria reale e tra volontari e professionisti) e dolore burocratico (cioè della classificazione derivanti dal quadro normativo in cui viviamo).

Sembrano riferimenti per una visione utopistica del sistema sociosanitario, quando la situazione della scarsità delle risorse (in Italia, la percentuale della spesa è pari al 6,2% la più bassa tra i paesi occidentali europei) sembra indurci a concentrarci almeno nel ridurre le liste di attesa o indicatori macro disattesi. Ma, in realtà, le risorse che potrebbero rendere difficile questo cambio di passo verso tali integrazioni è quello finanziario non economico.

Senza questi cambiamenti, il fabbisogno di stanziamenti per la sanità aumenterà ancora, come insegna il caso americano, in cui a fronte di una percentuale di spesa sul pil molto maggiore, gli indicatori di efficacia delle cure sono più bassi nella media della popolazione e l’aspettativa è minore di cinque anni rispetto alla nostra.

(17 ottobre 2026)

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