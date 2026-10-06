Al Teatro Duse l’illusionista Luca Bono diretto da Arturo Brachetti

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Diretto da Arturo Brachetti, venerdì 9 ottobre (ore 21), arriva sul palco del Teatro Duse di Bologna Luca Bono con L’Illusionista, primo one man show del giovanissimo talento italiano della magia internazionale. Bono, classe 1992, ripercorre in scena il proprio percorso umano e professionale, tra illusioni, close up, manipolazione e coinvolgimento del pubblico. Bisogna, dunque, dimenticare il classico mago con cilindro, bacchetta e frac. ‘L’illusionista’ è concepito, infatti, come un racconto autobiografico che, attraverso la magia, veicola un messaggio forte: mai smettere di inseguire i propri sogni. Allenamento, determinazione, motivazione possono fare superare gli ostacoli che la vita ci riserva e aiutarci a realizzare anche i desideri più impensabili.

Ex corridore di go-kart, Luca Bono si avvicina alla magia dopo un incidente. Campione Italiano di Magia a soli 17 anni e successivamente laureato a Parigi con il Mandrake d’Or, riconosciuto come l’Oscar della magia, l’artista ha al suo attivo 450 date in Canada, Francia, Belgio, Svizzera e Italia, due anni di tournée con oltre 400mila spettatori e diverse collaborazioni televisive. In scena con il protagonista ci sarà Sabrina Iannece.

Lo spettacolo si avvale di effetti tecnologici, filmati e proiezioni su grandi schermi, grazie ai quali il pubblico, anche quello più lontano dal palco, potrà godersi la maestria della prestidigitazione e dell’illusione.

Luca Bono

L’ILLUSIONISTA

di e con Luca Bono

con Sabrina Iannece

regia Arturo Brachetti

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – via Cartoleria, 42 Bologna

Tel. 051 231836 | biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

La Stagione del Teatro Duse si svolge in convenzione con il Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Main Partner è BPER. Funding Partner è Pelliconi.

(2 ottobre 2026)

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