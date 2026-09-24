Lite in via Barozzi: la Polizia di Stato di Bologna deferisce in stato di libertà un uomo e sequestra una pistola a salve

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Nella giornata di mercoledì 23 settembre, la Polizia di Stato di Bologna è intervenuta tempestivamente in via Barozzi a seguito di una segnalazione al 112 NUE da parte di una donna, la quale riferiva la presenza di un uomo in possesso di un’arma da fuoco. Pochi minuti dopo le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono prontamente intervenute sul posto e, proprio di fronte all’ingresso della stazione ferroviaria, hanno individuato un soggetto corrispondente alla descrizione fornita. Alla vista delle Volanti, il soggetto si è bloccato, alzando le braccia e mostrando le mani aperte in segno di resa. Gli Agenti hanno proceduto alla perquisizione personale, la quale dava esito negativo. Il soggetto, sprovvisto di documenti d’identità, è stato identificato come un cittadino italiano, incensurato, nato nel 1975.

La successiva ricostruzione dei fatti ha permesso di fare chiarezza sulla dinamica. Poco prima dell’arrivo delle Volanti, l’uomo si era recato all’interno di un garage in Via Barozzi per recuperare alcuni effetti personali e valigie. In questo frangente, incontrava la compagna della richiedente, legata all’uomo da una conoscenza pregressa, con la quale nasceva un diverbio per futili motivi; la donna, a quel punto, poi riferiva agli operatori che aveva visto l’uomo estrarre un oggetto dalle tasche dei pantaloni per occultarlo in una delle borse. Spaventata dalla situazione, la donna decideva quindi di allertare i soccorsi. A seguito di tale scoperta, la perquisizione è stata estesa al veicolo e alle borse segnalate dando esito positivo. All’interno di una valigia contenente vari effetti personali e abbigliamento maschile, gli Operatori hanno rinvenuto una pistola a salve tipo revolver, inserita all’interno di un panno, che veniva poi posta sotto sequestro penale.

L’uomo è stato pertanto deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall’art. 4 della Legge 110/75 in materia di porto di armi e oggetti atti ad offendere.

(24 settembre 2026)

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