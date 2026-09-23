Polizia di Stato di Bologna: operazione internazionale contro il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare in Gran Bretagna

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La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, per collaborare con le autorità Inglesi alla esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa (Italia, Spagna, Gran Bretagna, Austria). A Bologna, in particolare, si è data esecuzione ad un mandato di arresto internazionale che ha coinvolto complessivamente sei persone destinatarie di arresto oltre che in Italia in Spagna e Gran Bretagna e portato a quattro perquisizioni delegate, per un numero complessivo di 10 (oltre che in Italia, in Austria e Gran Bretagna).

L’attività di indagine, supportata da Europol, ha documentato l’esistenza di un meccanismo finalizzato a consentire l’ingresso illegale, in Gran Bretagna, di persone non aventi titolo. La maggior parte dei migranti, in particolare, faceva ingresso in Unione Europea, su voli provenienti da 18 diversi aeroporti europei, utilizzando visti turistici apposti ai documenti di identità che, una volta giunti in Europa, venivano distrutti e sostituiti da altri documenti messi a disposizione dal network criminale. Una volta ottenuti i documenti, i migranti irregolari si spostavano a Belfast grazie ad un viaggio organizzato via taxi, sfruttando la Common Travel Area. Infine, da Belfast prendevano voli interni per l’Inghilterra.

Le indagini hanno coinvolto, oltre la Gran Bretagna e l’Italia, il Belgio, la Finlandia, l’Irlanda, l’Islanda, la Svezia, il Portogallo, l’Olanda e la Norvegia.

(23 settembre 2026)

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