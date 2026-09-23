Minacce a Giovanni Favia, la solidarietà del sindaco Matteo Lepore

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“Dopo averlo fatto privatamente, voglio esprimere anche pubblicamente solidarietà a Giovanni Favia e alla sua famiglia. Le minacce e le intimidazioni non possono trovare spazio nel confronto politico, qualunque sia la posizione di chi le riceve. Su questo dobbiamo essere tutti molto netti e lasciare alle autorità il compito di accertare i fatti”.

Così il Sindaco di Bologna Matteo Lepore dopo le minacce all’ex esponente politico, Giovanni Favia che ha presentato una denuncia alla Digos dopo aver trovato una lettera anonima intimidatoria nella buchetta delle lettere di casa sua; l‘ex esponente politico ha sottolineato che in quell’abitazione vive insieme alla sua compagna e ai suoi figli.

(23 settembre 2026)

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