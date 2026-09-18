Cittadinanza onoraria di Bologna al cardinale Pierbattista Pizzaballa

Si è tenuta questa mattina, nella Sala del Consiglio comunale a Palazzo d’Accursio, la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al cardinale Pierbattista Pizzaballa. Dopo il saluto della presidente del Consiglio Maria Caterina Manca, gli interventi del sindaco Matteo Lepore e del cardinale Matteo Zuppi. Di seguito la presidente Manca ha letto la motivazione del conferimento e il Sindaco ha consegnato la pergamena al cardinale Pierbattista Pizzaballa che ha poi preso la parola.
Al termine della cerimonia il cardinale ha firmato il Libro d’Onore.
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