Cittadinanza onoraria di Bologna al cardinale Pierbattista Pizzaballa

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Si è tenuta questa mattina, nella Sala del Consiglio comunale a Palazzo d’Accursio, la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al cardinale Pierbattista Pizzaballa. Dopo il saluto della presidente del Consiglio Maria Caterina Manca, gli interventi del sindaco Matteo Lepore e del cardinale Matteo Zuppi. Di seguito la presidente Manca ha letto la motivazione del conferimento e il Sindaco ha consegnato la pergamena al cardinale Pierbattista Pizzaballa che ha poi preso la parola.

Al termine della cerimonia il cardinale ha firmato il Libro d’Onore.

(18 settembre 2026)

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