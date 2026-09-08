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Arrivato a Bologna il primo tram

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1 giorno fa
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Testo:

Il mezzo partito dalla Spagna via mare fino al porto di Savona, dopo una sosta tecnica a Genova, è arrivato in mattinata al deposito di Borgo Panigale: è il primo tram di Bologna ed è stato prodotto da CAF nello stabilimento di Irun (Gipuzkoa) nei Paesi Baschi.

 

 

(8 settembre 2026)

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