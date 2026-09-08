Arrivato a Bologna il primo tram

Il mezzo partito dalla Spagna via mare fino al porto di Savona, dopo una sosta tecnica a Genova, è arrivato in mattinata al deposito di Borgo Panigale: è il primo tram di Bologna ed è stato prodotto da CAF nello stabilimento di Irun (Gipuzkoa) nei Paesi Baschi.
La Polizia di Stato di Bologna intercetta un’autovettura con refurtiva e arnesi da scasso a Imola: tre persone deferite in stato di libertà e bottino riconsegnato ai legittimi proprietari
Nella giornata di venerdì 4 settembre, la Polizia di Stato ha intercettato un veicolo sospetto e ha recuperato... →
(8 settembre 2026)
©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata
Femminicidi, dichiarazione del sindaco di Bologna Matteo Lepore
"Fate in modo che non accada più. Sono le parole di Franco, il papà di Lorena Isceri, brutalmente... →