Femminicidi, dichiarazione del sindaco di Bologna Matteo Lepore

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“Fate in modo che non accada più. Sono le parole di Franco, il papà di Lorena Isceri, brutalmente uccisa dall’ex fidanzato qualche giorno fa su un cavalcavia dell’A1. Un padre distrutto che ha chiesto alla politica di essere unita, di lavorare nelle scuole, di rafforzare i centri antiviolenza e gli strumenti per prevenire la violenza. Credo che questo appello non possa rimanere inascoltato. Per questo, insieme alla sindaca di Firenze Sara Funaro, abbiamo deciso di proporre ai colleghi sindaci metropolitani nelle prossime settimane un’iniziativa congiunta e di riunire il coordinamento ANCI. Bologna e Firenze sono legate da un accordo di collaborazione e come altre città sostengono centri antiviolenza, iniziative nelle scuole, percorsi di educazione all’affettività e alla consapevolezza nelle relazioni, le case di recupero per gli uomini che hanno agito violenza”.

Lo scrive il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore in una nota stampa.

“Vogliamo mettere queste esperienze a disposizione del Paese e costruire insieme ai nostri colleghi nuove iniziative”, continua Lepore. “Perché davanti a un femminicidio non basta più contare le vittime, indignarsi e poi tornare alla normalità. Quest’anno sono già 34 le donne uccise. Dietro ogni numero c’è una persona, una famiglia, una comunità. E allora dobbiamo ascoltare le parole di Franco e fare della sua richiesta una responsabilità politica: unità, prevenzione, educazione e strumenti concreti per fermare la violenza”.

Così si chiude la nota del Sindaco di Bologna.

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(7 settembre 2026)

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