Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

12 ore ago
HomePrima Pagina BolognaAlex Zanardi, il cordoglio del sindaco Matteo Lepore

Alex Zanardi, il cordoglio del sindaco Matteo Lepore

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
220
Lettura: meno di minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram
Articolo precedente
Gli Incontri di Sant’Antonino, un crowdfunding per trasporti solidali a Bologna
Di Brunhild Media - Opera propria, CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91518952 (file cropped)
Segui Gaiaitalia.com su Google

“Bologna piange uno dei suoi più grandi campioni, di sport e di vita. Anche per questo il Comune di Bologna gli conferì il Nettuno d’oro nel 2012 (al link il discorso pronunciato da Alex Zanardi nell’occasione): per aver “dimostrato di essere un grande campione nella vita e nello sport, e grazie al suo impegno nel sociale ha ridato speranza a molte persone disabili, diventandone punto di riferimento”.
Il più profondo cordoglio mio e dell’amministrazione comunale alla moglie, alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tantissimi tifosi. Bologna saprà ricordarlo degnamente”.

 

LEGGI ANCHE

Gli Incontri di Sant’Antonino, un crowdfunding per trasporti solidali a Bologna

L’associazione gli Incontri di Sant’Antonino APS ha lanciato un crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso per sostenere un importante progetto di trasporto solidale per...

 

(2 maggio 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

LEGGI ANCHE

La decima edizione di “resiDANZE di primavera” incontra “Cuore di Lituania” e festeggia il Primo Maggio con le Cucine Popolari

Teatro, danza, cinema e festa aprono il mese di maggio a Teatri di Vita e nel parco che...

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Gli Incontri di Sant’Antonino, un crowdfunding per trasporti solidali a Bologna
Bologna
cielo sereno
14.3 ° C
14.8 °
13.9 °
61 %
2.1kmh
0 %
Dom
24 °
Lun
22 °
Mar
18 °
Mer
20 °
Gio
15 °

BOLOGNA