Il PD dell’Emilia-Romagna ha chiesto a Michele de Pascalie di candidarsi alla guida della Regione

“Ieri la direzione regionale del Partito Democratico Emilia-Romagna, con voto unanime, ha chiesto a Michele de Pascale di candidarsi alla guida della nostra Emilia-Romagna. Un obiettivo che vogliamo raggiungere con una coalizione ampia, politica e civica, che abbiamo già saputo costruire nelle ultime amministrative; una coalizione capace di aggregare perché forte di un progetto per la Regione e per i nostri territori”, lo scrive su Facebook il Partito Democratico dell’Emilia-Romagna in un post firmato dal segretario regionale Luigi Tosiani.

“Nel giorno in cui Stefano Bonaccini si dimette da Presidente (grazie Stefano, a te ed alla tua squadra per il lavoro straordinario)” psoegue il post ” noi con unità, orgoglio, coraggio, scegliamo insieme il nostro candidato. In tanti aspettavano, speravano, credevano che il PD di fronte ad un passaggio così importante potesse “incartarsi”, ed invece grazie al contributo di tante e tanti (grazie in modo particolare a Vincenzo Colla per lo stile, la generosità, l’impegno) siamo stati una forza politica seria, matura ed orgogliosa. È tempo, di nuovo, di mobilitarci” chiude il psot “per la partita più importante, per questa grande sfida, per la nostra Emilia-Romagna”.

L’Emilia-Romagna, dopo le dimissioni di Bonaccini, ha cinque mesi di tempo per andare al voto. L’avere individuato il candidato del PD non significa, in automatico, che il candidato della coalizione in divenire possa essere proprio de Pascale.

(13 luglio 2024)

