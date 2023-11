A Bologna lo shopping diventa goloso

Nel nostro Paese sono tantissimi i luoghi di interesse storico artistico famosi nel mondo, ma la città di Bologna rappresenta davvero un unicum, perchè in ben 2 occasioni è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. La prima, nel 2006, quando è stata premiata come “Città Creativa per la Musica“, e poi nel 2021, quando a finire nel prestigioso elenco dell’Organizzazione sono stati i suoi portici, un simbolo della città, amatissimi dai bolognesi e dai turisti.

Perché è proprio passeggiando sotto quei portici, che è possibile entrare a contatto con l’anima più autentica di Bologna, un luogo unico al mondo, famoso anche per le eccezionali specialità gastronomiche che solo qui è possibile gustare e soprattutto acquistare, presso le tante botteghe e i piccoli negozietti che animano le strade di questa città così straordinaria.

Queste attività sono qui da sempre, alcune risalgono addirittura alle fine dell’800, ed è proprio in virtù di questa tradizione che si tramanda da generazioni, che sono in grado di fare felici le persone, con prodotti d’eccellenza che non è possibile trovare da nessun’altra parte. Sicuramente l’attenzione ai dettagli è fondamentale, ma a fare la differenza c’è senza dubbio la cura in ogni fase della produzione, dall’approvvigionamento delle materie prime fino alla lavorazione e alla distribuzione.

Eh si, anche quest’ultimo aspetto gioca un ruolo fondamentale, all’interno del complesso meccanismo che porta alla produzione di un prodotto di eccellenza. Perché alcune di queste botteghe, allo scopo di ampliare la loro rete di distribuzione, oltre alla vendita diretta presso le sedi storiche della città, hanno creato degli store online, presso i quali è possibile acquistare comodamente i loro prodotti, e riceverli a casa. Ma per mantenere la freschezza di tutte queste specialità, e consentire a chi li ha acquistati di poterle gustare nel modo migliore, è importante che la consegna avvenga nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche dell’alimento stesso, utilizzando veicoli che siano in grado di garantire le migliori condizioni di conservazione, per l’intera durata del trasporto.

Per queste imprese, la soluzione ideale per allestire una flotta di veicoli commerciali sempre pronti all’utilizzo ed efficienti, è rivolgersi ad un’agenzia di renting, in grado di mettere a disposizione i migliori automezzi coibentati e dotati di sistema refrigerante, destinati al trasporto di generi alimentari. E certamente, quando si parla di noleggio furgoni a Bologna, l’unico nome in grado di garantire tutto questo è solo AmicoBlu, un’azienda con oltre 70 anni di esperienza nel settore, che mette a disposizione dei suoi clienti i migliori veicoli della categoria, per andare incontro ad ogni esigenza di mobilità.

Il noleggio con AmicoBlu, consente alle aziende di poter usufruire di furgoni in grado garantire prestazioni ottimali in ogni circostanza, con un risparmio significativo sui costi di gestione, e con un in più un’assistenza sempre presente, per l’intera durata del contratto.

Perché proprio come le grandi aziende, anche le piccole imprese che producono ancora seguendo i metodi della grande tradizione gastronomica, hanno voglia di guardare al futuro, e per farlo hanno bisogno di avere al proprio fianco qualcuno che sia in grado di garantire qualità e supporto costanti, proprio come farebbe un vero Amico. Ecco perchè AmicoBlu è il partner perfetto per il business.

(11 novembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata