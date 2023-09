Some Prefer Cake, 15ª edizione del festival di cinema lesbico

Torna Some Prefer Cake presentato da una conferenza stampa giovedì 21 settembre alle 10.30, in sala stampa Luca Savonuzzi a Palazzo d’Accursio, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 15a edizione del festival di cinema lesbico Some Prefer Cake, organizzato dall’associazione Luki Massa Aps, con il sostegno della Regione Emilia- Romagna e del Comune di Bologna, nell’ambito di Bologna Estate 2023 e del Patto generale di collaborazione per la promozione e la tutela dei diritti delle persone e della comunità LGBTQIA+ .

Il festival è in programma dal 22 al 24 settembre al Nuovo Cinema Nosadella, con 22 film tra lungometraggi e cortometraggi e numerosi eventi collaterali (presentazioni di libri, mostre, dj set e live, performance).

(20 settembre 2023)

